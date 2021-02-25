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專職照護老人！嘉縣衛生局長期照護科提供全職照顧津貼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣老人比例全國居冠，為因應長照2.0，加強照護老人，衛生局將保健科組織編制，改制調整為長期照護科，專職照護老人，全職在家照顧老人也能申請「特別照顧津貼」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣老人比例全國居冠，為因應長照2.0，加強照護老人，衛生局將保健科組織編制，改制調整為長期照護科，專職照護老人，全職在家照顧老人也能申請「特別照顧津貼」。記者魯永明／翻攝

嘉義縣老人比例全國居冠，為因應長照2.0，加強照護老人，衛生局將保健科組織編制，改制調整為長期照護科，專職照護老人，原保健健科業務移轉健康促進科；衛生局說，全職在家照顧老人也能申請「特別照顧津貼」!

長照2. 0今年持續加值服務，領有特別照顧津貼家庭使用喘息服務、專業服務及交通接送項目，全部「免部份負擔」，若有需求，可向各鄉鎮市衛生所長照分站或嘉縣長期照顧管理中心申請，照顧管理專員將為您評估，提供適切的長照服務。

衛生局長照科說，住民雄鄉林姓男子工作受傷後，無法繼續工作，只能在家全職照顧年邁失智父親，與中度智能障礙二哥，經濟來源只能仰賴中低收老人生活津貼及身障生活補助，生活困頓。

透過衛生所長照分站照管專員評估，發現林男父親符合中低收入老人特別照顧津貼申請資格，媒合向民雄公所申請，每月除原生活津貼外，額外又多5千元補助，讓林男稍微喘口氣；此外，林男每月需固定回診，經照管專員建議可申請喘息服務，讓居服員來家協助照顧父親，林男便可安心就醫，不用擔心父親在家無人照顧。

衛生局長趙紋華表示，家庭「主要照顧者」常犧牲工作或調整生活步調配合被照顧者，長期下來易造成照顧上壓力，尋求長照管理中心的協助，可獲得適當幫忙。

長照管理中心為發掘民眾需求，除積極推動各項長照服務，更讓照顧管理專員進駐18鄉鎮市衛生所，就近、在地、即時的協助民眾，與照顧者並肩同行，有長照需求或照顧負荷過大縣民，可撥打「1966」長照專線，或洽詢在地衛生所長照分站或嘉縣長期照顧管理中心（05）3625750。

長照 衛生所 衛生局

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