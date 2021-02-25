因應疫情 台南大目降18嬈元宵遶境 改躦八卦平安神轎

台南市新化區大目降十八嬈民俗活動原訂三年一次遶境，今年因疫情關係，新化區長吳金喜及朝天宮等八保寺廟研議，為不失三年一科遶境活動意義，並為配合防疫工作擺第一，避免不特定人士參加而造成防疫破口，決議取消遶境活動，改為靜態「躦轎腳」活動，祈神威撫民心，消災解厄。

新化區公所今天在朝天宮舉行記者會，活動時間2月27、28日(農曆正月十六、十七)(星期六、日)、3月1日(農曆正月十八) (星期一)共計3天，每天上午8點下午9點，每天整點由紅頭法師帶領信眾躦神轎腳祈福改運納百福。(3月1日晚上9點場不受理)

朝天宮主委許滄淵表示，今年參加寺廟朝天宮、武安宮、上帝廟、天壇護安宮、太子宮、觀音亭、清水寺、保生大帝廟等八廟神轎，請示神明後搭設八卦改運祈福台，上置各廟神轎接受信眾躦轎腳祈福。

區長吳金喜説，市長黃偉哲預定28日上午11點半抵達發放新春紅包，為配合中央疫情指揮中心防疫政策，請有意參加活動的信眾請務必全程配戴口罩，保護好自己，也保護身邊的人。

公德箱香油錢運用專款專用，全部支付活動相關事務方面有剩餘經費，將悉數捐贈新化區公所辦理社會福利救助基金。

大目降十八嬈民俗有全台唯一八卦平安橋，須有八廟方能成就完整，今年邀請全台首廟保生大帝廟共襄盛舉，讓信眾躦轎腳祈神威撫民心，消災解厄，降福澤于天下蟻民，平安喜樂。

許滄淵説明大目降十八嬈歷史沿革，新化有「元宵暝，查某媱；爬籬笆，弄豬寮。」的俚語，傳說每年農曆新年後，一向勤儉樸實的新化婦女，像中了邪一樣，行為怪異，四處遊蕩。大家都束手無策，只好向神明求助。

經朝天宮媽祖顯靈指示，此象係受八卦穴中的蜘蛛精作怪所致，必須於農曆正月十五日(元宵節)晚上，恭請八保七廟的眾神出巡，並請各庄社陣頭助陣，再由青壯年人手持火把，配合敲鑼打鼓，遶行大街小巷，把八卦穴中蜘蛛網燒除殆盡，趕走蜘蛛精，活動須一連進行至農曆正月十八日為止，且期間各庄社配合施食普渡，全鎮展現同心協力保護家園的決心，活動舉行三個晚上，說也奇怪，活動結束後，大目降婦女也恢復正常生活，大目降十八嬈的由來。傳說，

新化人舉辦「十八嬈」活動，相沿成習，神明的指示，大目降人每年在農曆正月十八日（早期是正月十五日開始演酬神戲），利用晚上的時間遊夜景，出巡的人則點燃煤油燈（俗稱擔仔火）隨各廟宇的隊伍，全部都到媽祖宮(現今朝天宮舊稱)集合，再以抽籤方式決定路線，遶街遊行，鑼鼓喧天，兼以清除蜘蛛絲，而鎮內的寺廟也會籌組陣頭來助陣。

「大目降」在古代，是地理師(風水星相家)口中的「八卦好穴」，八卦穴中軸是在原新化農會前十字路口處(中正與中山路)，從這裡輻射出八條路線；往台南、關廟、玉井、新市等四條是主線，往大灣、唪口、虎頭埤、礁坑等四條是副線，完整的輻射狀路線，是地理師所公認的「八卦好穴」好地方。