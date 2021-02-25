快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決鹿耳門天后宮觀光人潮如廁 閩南式特色公廁7月啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市工務局和鹿耳門天后宮合作，將在媽祖宮一街與顯草街交叉口興建一座閩南式建築公廁。圖／台南市工務局提供
台南市工務局和鹿耳門天后宮合作，將在媽祖宮一街與顯草街交叉口興建一座閩南式建築公廁。圖／台南市工務局提供

台南市安南區鹿耳門天后宮祭祀活動多，但因廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又沒有公廁，觀光人潮「內急」需求始終待解決，台南市工務局和鹿耳門天后宮合作，將在媽祖宮一街與顯草街交叉口興建一座閩南式建築公廁，目前已發包，預計今年7月底啟用。

鹿耳門天后宮歷年的祭祀活動相當豐富，包括羅天大醮與圓醮、迎媽祖船盛典、西港媽祖回娘家、媽祖姊妹會、四季籤、點頭香等，觀光人潮不斷，但因遊客及信徒眾多，廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又無公廁，極待解決人潮的「內急」問題。

工務局表示，市府為發展觀光，提供公共建設與環境品質，和鹿耳門天后宮合作共同出資約306萬元，在天后宮東南側的媽祖宮一街與顯草街交叉口處興建一座公廁。

公廁內規畫男廁6座小便斗、2間便間；女廁則設置5間便間、無障礙廁所1間。建築物外型配合廟方建築，興建和廟宇相稱的斜屋頂、砌紅磚的閩南式建築融入地景，未來完成後，不僅可提供舒適的公廁空間，造型別緻的建築也將成為一大特色。

建築 天后宮 媽祖

延伸閱讀

受不了「屎在滾」她闖台中七期公廁解放 網驚：根本凶宅廢墟

孫淑媚「天橋」嗆兒：懶叫抽筋！中華商場公廁最吸睛

鰲峰山公園停車場開工 盧秀燕：公廁採友善比例

影／清水鰲峰山公園新建停車場和景觀工程 今天動土

相關新聞

阿里山浪漫櫻花祭開跑 公路總局祭客運優惠方案紓車潮

阿里山區山櫻爆發，賞櫻遊客如織，但常因用路人不守規矩，致亂象叢生，公路總局除針對多項大眾運輸工具推出優惠方案，也推薦多條...

首度不開放看直播 鹽水蜂炮明晚集中武廟廣場施放

疫情波折，台南鹽水蜂炮今年取消遶境，明元宵當晚6點至12點在鹽水武廟廣場前集中施放，共有12戶、35座炮城，市府表示，現...

空品不佳！水情雖嚴峻 南市擴大道路清洗降空汙

氣候影響，空汙擴散條件差，近期西半部空氣品質不佳。台南市環保局利用回收水，加強道路清洗，已由每月5千公里提升至6千6百公...

專職照護老人！嘉縣衛生局長期照護科提供全職照顧津貼

嘉義縣老人比例全國居冠，為因應長照2.0，加強照護老人，衛生局將保健科組織編制，改制調整為長期照護科，專職照護老人，原保...

因應疫情 台南大目降18嬈元宵遶境 改躦八卦平安神轎

台南市新化區大目降十八嬈民俗活動原訂三年一次遶境，今年因疫情關係，新化區長吳金喜及朝天宮等八保寺廟研議，為不失三年一科遶...

解決鹿耳門天后宮觀光人潮如廁 閩南式特色公廁7月啟用

台南市安南區鹿耳門天后宮祭祀活動多，但因廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又沒有公廁，觀光人潮「內急」需求始終待解決，台南市工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。