解決鹿耳門天后宮觀光人潮如廁 閩南式特色公廁7月啟用

台南市安南區鹿耳門天后宮祭祀活動多，但因廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又沒有公廁，觀光人潮「內急」需求始終待解決，台南市工務局和鹿耳門天后宮合作，將在媽祖宮一街與顯草街交叉口興建一座閩南式建築公廁，目前已發包，預計今年7月底啟用。

鹿耳門天后宮歷年的祭祀活動相當豐富，包括羅天大醮與圓醮、迎媽祖船盛典、西港媽祖回娘家、媽祖姊妹會、四季籤、點頭香等，觀光人潮不斷，但因遊客及信徒眾多，廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又無公廁，極待解決人潮的「內急」問題。

工務局表示，市府為發展觀光，提供公共建設與環境品質，和鹿耳門天后宮合作共同出資約306萬元，在天后宮東南側的媽祖宮一街與顯草街交叉口處興建一座公廁。

公廁內規畫男廁6座小便斗、2間便間；女廁則設置5間便間、無障礙廁所1間。建築物外型配合廟方建築，興建和廟宇相稱的斜屋頂、砌紅磚的閩南式建築融入地景，未來完成後，不僅可提供舒適的公廁空間，造型別緻的建築也將成為一大特色。