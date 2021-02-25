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嘉市西區夜間定點垃圾清運 下月起試辦1個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市府長期在文化、垂楊路口設夜間定點垃圾清運。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府長期在文化、垂楊路口設夜間定點垃圾清運。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府為方便文化路夜市店家清運垃圾，多年來在東區文化路、垂楊路口設置夜間定點定時收垃圾，為服務西區居民，3月1日起將在友愛路、德安路口試辦夜間定點垃圾收運，先試辦1個月，再依成效評估是否續辦。

今年春節不收垃圾期間，嘉義市府環保局在文化路定點服務清運垃圾，因民眾趕丟垃圾，車未停穩就一擁而上，手提垃圾追車、丟垃圾場面壯觀，被民眾拍照上傳網路，戲稱宛如「喪屍追車」、成為全國「過年限定」奇景

市環保局表示，為便利西區民眾夜間倒垃圾，疏解文化路丶垂楊路口夜間定點倒垃圾人潮，現規畫下月1日起，在西區友愛路試辦夜間定點垃圾收運。

環保局指出，3月1日至31日每周一、二、四、五、六，夜間8點至隔日凌晨0時20分，在友愛停車場旁試辦定點清運，周一為回收日，同時呼籲市民一定要做好垃圾分類、切勿追車丟垃圾。

嘉義 奇景 停車場

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