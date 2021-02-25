阿里山浪漫櫻花祭開跑 公路總局祭客運優惠方案紓車潮

阿里山區山櫻爆發，賞櫻遊客如織，但常因用路人不守規矩，致亂象叢生，公路總局除針對多項大眾運輸工具推出優惠方案，也推薦多條賞櫻春遊路線，讓民眾出遊不再掃興。

公路總局疏導228連續假期交通，推出疏運優惠措施，國道客運平均約85折優惠、台灣好行電子票證半價優惠，城際運輸(高鐵、臺鐵、國道客運)轉乘地區客運一段票免費，東部地國道客運及租車優惠。

另，日統客運國道路線均優惠50元，和欣客運最低有8折優惠，業者也會加強防疫措施每2小時或每班次消毒，車廂內嚴禁飲食，場站內若有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日~4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開，嘉義區監理所所長李輝宏建議民眾，搭乘公車處【7322、7329】前往，持乘車證明入園門票優待50元；小型車在六日及清明連假，上午6~11點實施管制，需在台18線61K的樂野服務區停車、購票，然後再轉乘入園。

嘉義區監理所推薦賞櫻與春遊路線：

●半天岩紫雲寺

地點：嘉義縣番路鄉6號

路線：嘉義火車站出發：公車處【7308】嘉義-半天岩，往返共8班

公車處【7317】嘉義-大湖，往返共4班

●愛情大草原、龍隱寺、天長地久橋、奮起湖

地點：嘉義縣竹崎鄉中和村

路線：高鐵嘉義站出發：公車處【7329A】高鐵嘉義站-阿里山，往返共2班

嘉義火車站出發：公車處【7302】嘉義-奮起湖，往返共4班

【7322AD】嘉義-阿里山，往返共4班

●愛情大草原、龍隱寺、天長地久橋、阿里山森林遊樂園區

地點：嘉義縣阿里山鄉2鄰17號

路線：嘉義火車站出發：公車處【7322】嘉義-阿里山，往返共20班

高鐵嘉義站出發：公車處【7329】高鐵嘉義站-阿里山，往返共8班

●故宮南院、檜意森活村

地點：嘉義縣太保市故宮大道、嘉義市東區林森東路

路線：高鐵嘉義站、嘉義火車站出發：

嘉義客運【7212】高鐵嘉義站-臺鐵嘉義站後站，往返共23班。