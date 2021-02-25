快訊

苦蹲8年冤獄逆轉！船長被控運毒判18年 重審今改判無罪

稱需要紓壓…法官上班跑去種菜、釣魚 職務法庭判罰俸1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度不開放看直播 鹽水蜂炮明晚集中武廟廣場施放

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
今年鹽水蜂炮共有12戶登記，將施放35座炮城，，部分商家炮城已就緒，明晚在武廟廣場集中施放。記者謝進盛／攝影
今年鹽水蜂炮共有12戶登記，將施放35座炮城，，部分商家炮城已就緒，明晚在武廟廣場集中施放。記者謝進盛／攝影

疫情波折，台南鹽水蜂炮今年取消遶境，明元宵當晚6點至12點在鹽水武廟廣場前集中施放，共有12戶、35座炮城，市府表示，現場採取嚴格人車管制及防疫措施，沒辦法接受現場群聚「犁炮城」，呼籲民眾在家觀賞直播一樣精彩。

鹽水蜂炮是地方元宵節年度盛事，今年受到疫情影響，春節前市府原宣布停辦，疫情趨緩，本月18日又宣布取消遶境，小規模恢復，安排在鹽水國中操場內統一燃放，但地方質疑運送過程炮城恐損壞，市府最後尊重地方意見，改在武廟廣場前集中施放。

市府交通局昨也公布鹽水蜂炮集中施放交通管制資訊，明下午4點時起武廟路(和平路至文武街)及北門路( 三福路至清湶路)，不開放民眾及車輛進入，僅炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛通行。

另外，和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北（不含上述路段）間區域，將進行車輛管制，自26日下午4時起至27日凌晨2時止，管制二輪(含)以上車輛進入，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。

市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮是百年民俗活動，受疫情影響，今年縮小範圍集中施放，僅獻給關聖帝君，民眾在家觀賞直播一樣精彩。交通局長王銘德也表示，配合防疫防止民眾聚集，設有車輛管制區及人車管制區，屆時將由警察局嚴格管制。

今年鹽水蜂炮共有12戶登記，將施放35座炮城，部分商家炮城已就緒，明晚在武廟廣場集中施放。記者謝進盛／攝影
今年鹽水蜂炮共有12戶登記，將施放35座炮城，部分商家炮城已就緒，明晚在武廟廣場集中施放。記者謝進盛／攝影

疫情 鹽水蜂炮 直播

延伸閱讀

聯盟公佈第二階段賽程 湖人全美直播場次居冠

林俊傑就愛驚喜直播　鏡頭超近驚現「網紅館長戴假髮！」

0225元氣網直播預告／輕鬆甩肉 陳淑麗明教簡單瑜伽

八點檔男星女兒在校遭霸凌哭喊不想活 他開直播求救

相關新聞

阿里山浪漫櫻花祭開跑 公路總局祭客運優惠方案紓車潮

阿里山區山櫻爆發，賞櫻遊客如織，但常因用路人不守規矩，致亂象叢生，公路總局除針對多項大眾運輸工具推出優惠方案，也推薦多條...

首度不開放看直播 鹽水蜂炮明晚集中武廟廣場施放

疫情波折，台南鹽水蜂炮今年取消遶境，明元宵當晚6點至12點在鹽水武廟廣場前集中施放，共有12戶、35座炮城，市府表示，現...

解決鹿耳門天后宮觀光人潮如廁 閩南式特色公廁7月啟用

台南市安南區鹿耳門天后宮祭祀活動多，但因廟宇內廁所不敷使用，廟宇外又沒有公廁，觀光人潮「內急」需求始終待解決，台南市工務...

嘉市西區夜間定點垃圾清運 下月起試辦1個月

嘉義市政府為方便文化路夜市店家清運垃圾，多年來在東區文化路、垂楊路口設置夜間定點定時收垃圾，為服務西區居民，3月1日起將...

慶元宵提燈籠 台南環局建議選用好取、不含汞鋰電池

元宵節將到，應景小燈籠紛紛問市，台南市環保局提醒，提燈的電力都來自於乾電池，若不再使用小提燈，請將電池取出，用於其他用途...

蓄水率0！ 白河水庫枯水期拚清淤回春

台南白河水庫已有56年，因淤積嚴重蓄水率為0，原本被視為壽終正寢，水利署南區水資源局展開回春計畫，要把水庫從中年人變身成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。