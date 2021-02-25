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首度不開放看直播 鹽水蜂炮明晚集中武廟廣場施放
疫情波折，台南鹽水蜂炮今年取消遶境，明元宵當晚6點至12點在鹽水武廟廣場前集中施放，共有12戶、35座炮城，市府表示，現場採取嚴格人車管制及防疫措施，沒辦法接受現場群聚「犁炮城」，呼籲民眾在家觀賞直播一樣精彩。
鹽水蜂炮是地方元宵節年度盛事，今年受到疫情影響，春節前市府原宣布停辦，疫情趨緩，本月18日又宣布取消遶境，小規模恢復，安排在鹽水國中操場內統一燃放，但地方質疑運送過程炮城恐損壞，市府最後尊重地方意見，改在武廟廣場前集中施放。
市府交通局昨也公布鹽水蜂炮集中施放交通管制資訊，明下午4點時起武廟路(和平路至文武街)及北門路( 三福路至清湶路)，不開放民眾及車輛進入，僅炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛通行。
另外，和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北（不含上述路段）間區域，將進行車輛管制，自26日下午4時起至27日凌晨2時止，管制二輪(含)以上車輛進入，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。
市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮是百年民俗活動，受疫情影響，今年縮小範圍集中施放，僅獻給關聖帝君，民眾在家觀賞直播一樣精彩。交通局長王銘德也表示，配合防疫防止民眾聚集，設有車輛管制區及人車管制區，屆時將由警察局嚴格管制。
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