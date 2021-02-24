快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿里山區櫻花季綻放 私房景點「櫻吹雪」絕美曝光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／黃源明提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／黃源明提供

嘉義縣梅山山區太和粉紅椿寒櫻接棒，寒溪呢、青山坪紅白櫻花競豔，絕美秘境曝光，地點就位在太和村往來吉部落的149甲太和橋路段，「櫻吹雪」的盛況令人留連忘返，雖今年花期較晚，但攝影達人推薦，櫻花季這兩周大量盛開，現正是上山最佳時機!

今年阿里山區福爾摩沙櫻、重瓣緋寒櫻盛況遠勝往年，粉色系的椿寒櫻迫不急待登場，雖較往年晚了一週左右，但黃源明極力推薦，「現在上山賞櫻正是時候」

當眾人的目光焦點還在紅白櫻花對抗時，阿里山國家風景區最美的椿寒櫻，已經悄悄的在太和村往來吉部落的149甲太和橋路段盛開了。

去年的椿寒櫻已經讓人驚艷，「沒想到今年的花況超越巔峰」黃源明說，椿寒櫻在不同的天氣，會呈現不同的粉紅色調，推薦在晴朗的藍天下賞花最美，整條道路滿滿的椿寒櫻，有如嘉義縣版的武陵「紅粉佳人」。

阿里山國家風景區的椿寒櫻和昭和櫻的環境交互重疊，椿寒櫻搶先綻放，然後昭和櫻才緊追在後，最後由墨染櫻結束這個海拔高度的花季，然後換阿里山國家森林遊樂區接棒繼續綻放。

目前太和村的椿寒櫻剛進入八分至滿開階段，花期可以持續到228連假，不過愈到後面，花況會略為遜色，建議選擇較新鮮的花況為上策。

太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／黃源明提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／黃源明提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／J 爸的生活不全記錄提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／J 爸的生活不全記錄提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／J 爸的生活不全記錄提供
太和村149甲太和橋路段的椿寒櫻。圖／J 爸的生活不全記錄提供

阿里山 櫻花季 國家風景區

延伸閱讀

阿里台灣電商達人賽 20家入決賽

浪漫櫻花季登場！ 台中4大賞櫻景點大公開：武陵、福壽山如仙境

武陵農場櫻花季 中橫便道明日增開5班次通行

粉紅兔兔甜甜圈超萌！Mister Donut×卡娜赫拉聯名 櫻花季限定款登場

相關新聞

影／阿里山區櫻花季綻放 私房景點「櫻吹雪」絕美曝光

嘉義縣梅山山區太和粉紅椿寒櫻接棒，寒溪呢、青山坪紅白櫻花競豔，絕美秘境曝光，地點就位在太和村往來吉部落的149甲太和橋路...

台南汰換老舊機車加碼補助 最高3.2萬元

台南市政府鼓勵民眾使用低汙染排放機車，今年編列7千多萬元，提供5項補助方案，市民若淘汰二行程機車，換購電動二輪車並搭配環...

台南「天上人間」酒店將開幕？ 在地人曝：都改吃「萬象」水餃了

台南中西區老牌酒店「天上人間」去年4月申請停業，至今近10個月都沒有復營運的跡象，但23日就有民眾發現酒店外有怪手在拆除外牆裝潢，消息在網上曝光後引起熱議，其中更有在地人留言透露「天上人間」將重啟營業。

農委會主委陳吉仲弔唁崑濱伯 總統蔡英文將頒發褒揚令

總統府前國策顧問、紀錄片無米樂主角「崑濱伯」本月20日病故，農委會主委陳吉仲上午在台南市長黃偉哲陪同，來到後壁菁寮崑濱伯...

影／毛小孩也有「長照」南市動保處推終養計畫提供補助

為擴充毛小孩收容量能，台南市政府農業局動保處今年編列預算50萬元推動「台南市公私協力流浪犬長照終養計畫」，每頭提供認養補...

創全國各縣市消防局之先 台南智能排氣供電車庫啟用

台南市政府消防局今在永康分隊舉行「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，市長黃偉哲表示，這套系統將來確定可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。