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影／阿里山區櫻花季綻放 私房景點「櫻吹雪」絕美曝光
嘉義縣梅山山區太和粉紅椿寒櫻接棒，寒溪呢、青山坪紅白櫻花競豔，絕美秘境曝光，地點就位在太和村往來吉部落的149甲太和橋路段，「櫻吹雪」的盛況令人留連忘返，雖今年花期較晚，但攝影達人推薦，櫻花季這兩周大量盛開，現正是上山最佳時機!
今年阿里山區福爾摩沙櫻、重瓣緋寒櫻盛況遠勝往年，粉色系的椿寒櫻迫不急待登場，雖較往年晚了一週左右，但黃源明極力推薦，「現在上山賞櫻正是時候」
當眾人的目光焦點還在紅白櫻花對抗時，阿里山國家風景區最美的椿寒櫻，已經悄悄的在太和村往來吉部落的149甲太和橋路段盛開了。
去年的椿寒櫻已經讓人驚艷，「沒想到今年的花況超越巔峰」黃源明說，椿寒櫻在不同的天氣，會呈現不同的粉紅色調，推薦在晴朗的藍天下賞花最美，整條道路滿滿的椿寒櫻，有如嘉義縣版的武陵「紅粉佳人」。
阿里山國家風景區的椿寒櫻和昭和櫻的環境交互重疊，椿寒櫻搶先綻放，然後昭和櫻才緊追在後，最後由墨染櫻結束這個海拔高度的花季，然後換阿里山國家森林遊樂區接棒繼續綻放。
目前太和村的椿寒櫻剛進入八分至滿開階段，花期可以持續到228連假，不過愈到後面，花況會略為遜色，建議選擇較新鮮的花況為上策。
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