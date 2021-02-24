遊子返鄉創業展現神級好手藝 捐滷肉料理包傳遞媽媽味

餐飲經歷豐富的總鋪師吳志憲，去年獲雲林滷肉飯節民間高手組冠軍，今天他特地帶200份、價值約2萬元富有家鄉味的「神級滷肉飯」料理包送給雲林家扶媽媽和學子，希望讓遊子想家時，隨時品嘗解思愁；縣長張麗善也向吳志憲學習烹飪功夫，並代家扶親子向他道謝，用「媽媽味」暖了大家的胃。

年僅28歲的吳志憲自虎尾大成商工餐飲科畢業後，從學徒當起，並透過參加各項廚藝比賽累積經驗，投入研究餐飲的他獲獎無數，曾受母校之邀指導餐飲果雕技藝，廚藝能力有目共睹，先後也獲聘到桃園機場餐飲店擔任店長、遠赴澳門當廚師。

「落葉終究要歸根」擁有豐富人生閱歷的吳志憲，選擇在去年新冠肺炎疫情爆發之時回到台灣，吳說，創業的立基點「是因緣、也是巧合」原只是抱持參賽心情、累積經驗，未料抱走冠軍大獎。為紀念這段緣分，吳志憲將冠軍匾額「神級滷肉飯」五字註冊商標，並在雲林開創電商工作室，主攻網路市場販售料理包。

吳志憲表示，滷肉飯是家庭餐桌上的家常菜，「不起眼但也不可或缺」滷肉飯料理包選用雲林現宰溫體豬、醬油、紅蔥頭、蒜頭等食材，配上白飯相當對味，希望盡棉薄之力解決弱勢親子餐食問題，也讓在外求學的孩子，嘗一口便能想起「媽媽味」解愁。