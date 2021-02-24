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台南汰換老舊機車加碼補助 最高3.2萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局祭出換車補助新方案，最高補助3.2萬。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局祭出換車補助新方案，最高補助3.2萬。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府鼓勵民眾使用低汙染排放機車，今年編列7千多萬元，提供5項補助方案，市民若淘汰二行程機車，換購電動二輪車並搭配環保署、經濟部的補助，最高可獲3.2萬元補助。

市長黃偉哲表示，去年淘汰1至4期老舊燃油機車，共淘汰7.4萬輛，淘汰率居六都第一。家有老舊機車的市民朋友，務必把握優惠機會，另二行程機車排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍，為維護空氣品質，今年特針對92年12月31日前出廠的二行程機車換購電動二輪車再加碼，最高7千元。

市府今年編列7456萬元經費，為讓更多有意願汰換老舊機車的市民朋友能夠受惠，在部份項目的補助金額上略做調整，以增加補助名額。在淘汰老舊機車換購電動二輪車，增加1130個名額，換購七期燃油車增加5150個名額。

5項補助金額及項目如下：

1.淘汰老舊機車換購電動機車最高補助2.5萬元。

2.如老舊機車為92年12月31日前出廠的二行程機車，換購電動二輪車最高可補助3.2萬元。

3.淘汰老舊機車換購七期燃油機車最高補助1.1萬元。

4.新購電動二輪車最高補助1.7萬元。

5.單純淘汰二行程機車最高補助2千元。

補助對象除一般民眾外，也延續照護南化、龍崎、左鎮及楠西區等4個偏遠地區及中低收入戶，相關訊息可上台南市政府環保局淘汰老舊機車及換購低污染車輛補助資訊網查詢。

電動機車 空氣品質 環保署 黃偉哲

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