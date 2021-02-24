台南港明高中5人學測滿級分 都是興趣多元懂得利用時間

110年學測今天公布成績，港明高中四科60滿級分有5人，分別是陳薈丞、王鈞亮、莊子誼、田柏瀚、王偉勳四科60滿級分有5人，另四科59級分4人，四科58級分3人，四科50級分以上總計68人。四科60級分5人也分享讀書心得。

陳薈丞表示，立定目標後最重要的是找到適合自己的方法，並保持熱情！興趣廣泛的她，國中時藉由學習橋牌，提升了思考能力與抗壓性；王鈞亮說跟著老師安排的進度，甚至先超前少許；在狂刷題本之餘，很慶幸有一群好友相互討論、彼此激勵，他喜愛打桌球，曾獲得桌球菁英賽南區第五名的佳績，未來想當一名無國界醫生，行醫助人。

莊子誼在繁忙課業閒暇，喜歡參加登山、慢跑、打球、騎車等戶外運動；田柏瀚分享將手機化為學習的利器，記錄不熟悉的英文單字或其他科目常考的記憶點，擷取網路論壇或電子書中架構完整的文章，收集用詞精練的句子、觀念新穎的想法，甚至視歌詞為文本閱讀。讓他在英文寫作及國寫方面有更多素材可靈活運用。

王偉勳從小即對寫作抱持濃厚的興趣，喜愛圍棋（達六段棋力）和羽球，是他忙於課業之餘的紓壓管道，姐姐3年前同樣取得滿級分的佳績，他也將追隨姐姐的腳步，期許進入醫界服務。