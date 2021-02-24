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台南「天上人間」酒店將開幕？ 在地人曝：都改吃「萬象」水餃了

聯合新聞網 / 綜合報導
台南地標「天上人間」酒店自去年4月主動申請停業後，至今近1年沒有復營運的跡象，直到最近有民眾發現酒店外牆正在施工，讓不少人猜測是否即將重啟營運。圖擷自台南爆料公社
台南地標「天上人間」酒店自去年4月主動申請停業後，至今近1年沒有復營運的跡象，直到最近有民眾發現酒店外牆正在施工，讓不少人猜測是否即將重啟營運。圖擷自台南爆料公社

台南中西區老牌酒店「天上人間」去年4月申請停業，至今近10個月都沒有恢復營運的跡象，但23日就有民眾發現酒店外有怪手在拆除外牆裝潢，消息在網上曝光後引起熱議，其中更有在地人留言透露「天上人間」將重啟營業。

有民眾在臉書社團「台南爆料公社」貼出照片，只見工人正在施工拆除天上人間酒店外牆的裝潢，但酒店已停業近一年時間，讓他不禁納悶「天上人間掰哺？還是整修？」

消息曝光後引起3千多名網友關注按讚討論，許多在地網友就透露情報，留言指出「整修中」、「重新全新裝潢、即將開始營業！」、「年中會開」、「換包裝，今年重新營業」、「拆除到剩主結構，我客戶接的案子」。

然而，台南另一間地標「萬象」大舞廳曾因店內的「水餃」很好吃而意外掀起知名度，就有部分網友指出，在天上人間暫停營業的這段時間「大家都跑去吃『萬象』水餃了」，大家紛紛留言表示「自從在萬象吃了水餃，別說天上了，我連八方雲集都不去了」、「萬象的水餃好像很多人推耶」、「大家都跑去萬象吃水餃了...」、「現在萬象的水餃比較夯沒人要去天上人間了」。

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