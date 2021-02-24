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農委會主委陳吉仲弔唁崑濱伯 總統蔡英文將頒發褒揚令
總統府前國策顧問、紀錄片無米樂主角「崑濱伯」本月20日病故，農委會主委陳吉仲上午在台南市長黃偉哲陪同，來到後壁菁寮崑濱伯靈堂弔唁，除表達最深切哀悼，並與家屬討論公祭事宜，總統蔡英文3月3日將南下出席公祭，並頒發褒揚令。
陳吉仲表示，崑濱伯是全國農業具代表性的重要象徵，未來也將為崑濱伯製作其對農業貢獻紀念冊，為台灣農業發展留下重要的歷史紀錄。
台南市長黃偉哲說，希望藉此將崑濱伯言行事蹟、精神，讓農業界的年輕人知道，市府與區公所一定全力協助治喪事宜，對於日後家屬的活亦會全力幫忙。陳吉仲也表示，農改場及農糧署南區分署皆可以提供人力支援公祭相關事宜，對於家屬未來生活也會盡力協助。
崑濱伯小女兒黃意晴表示，崑濱伯生前意願希望一切從簡、不勞師動眾，公祭將訂於3月3日舉行，屆時總統蔡英文將親臨頒發褒揚令，感謝其對台灣農業的貢獻。
黃意晴表示說，父親（崑濱伯）曾說，一個國家的根本就是農業，他生前相當擔心，未來年輕人會忘記這個根本，她才接棒投入種稻，希望再傳揚農業，並延續崑濱伯冠軍米的榮耀。
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