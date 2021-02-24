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影／毛小孩也有「長照」南市動保處推終養計畫提供補助

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
毛小孩也有「長照」，台南市動保處推長期終養，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影
毛小孩也有「長照」，台南市動保處推長期終養，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影

為擴充毛小孩收容量能，台南市政府農業局動保處今年編列預算50萬元推動「台南市公私協力流浪犬長照終養計畫」，每頭提供認養補助5千元，預計推廣認養100頭，讓流浪犬老有所終。

農業局動物防疫保護處說，全市列管50場，協助收容9327頭流浪犬貓，對有攻擊性或追咬人車問題遊蕩犬，動保處捕抓後長期留置於動物之家，為妥適安置這類犬隻，動保處積極推動多元工作犬認養計畫與公私協力辦理送養會，並協助民間狗場辦理狂犬病防疫、絕育及輔導土地合法化與申請動物保護容許使用。

農業局長謝耀清說，今年預計辦理「台南市公私協力流浪犬長照終養計畫」，透過合法立案的民間團體或私人狗場（個人），終養動物之家收容的不可回置犬隻，共編列50萬元，每頭提供認養補助5千元，預計推廣認養100頭，藉以擴充收容量能。

動保處長吳名彬說，該處很重視送養犬隻的認養前環境審查、絕育與預防注射等工作，要求認養犬隻後應遵守動物保護法相關規定，必須妥適照護終養，並配合該處後續訪視及追蹤。認養人如有不當飼養、違反動物保護法等情事，該處得收回送養犬隻，並視情況追回補助費用。

毛小孩也有「長照」，台南市動保處推長期終養，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影
毛小孩也有「長照」，台南市動保處推長期終養，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影

認養 流浪犬

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