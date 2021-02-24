快訊

直播／新增4例境外移入 3月1日起恢復外國人有條件入臺就醫

老虎伍茲車禍怎重傷？高速翻車踝骨碎裂，生涯陷危

南市異業結盟廣置動態顯示器 搭公車更便利

中央社 / 台南24日電

為讓學生搭乘公車更安心、便捷，台南市政府交通局與校園，以及超商異業結盟，建置公車動態顯示器，提供公車即時到站資訊服務。

交通局長王銘德今天表示，因應「校園攜帶行動電話使用規範原則」，學生在校使用手機受到管制，所以在學校川堂、警衛室等適當地點建置公車動態LED顯示器，以利未攜帶智慧行動裝置學生掌握公車到站資訊，藉由提供更準確的公車到站資訊服務，吸引更多青年學子願意搭公車，也提升交通安全，讓家長更放心。

王銘德表示，交通局自民國93年起已建置1100餘座公車動態資訊智慧型LED顯示器，近年更與學校、醫院、行政機關、超商合作，在沒有適當空間設置候車亭的站位進行異業結盟，裝設公車動態LED顯示器，提升公車動態資訊設備可及性，也提供替代候車空間，讓搭公車也能更便利舒適。

公共運輸處處長吳俁之表示，民眾搭車前可利用公車動態資訊看板、動態系統網站、大台南公車APP或撥打客服專線等多種管道查詢公車到站時間，方便行程規劃與時間安排。

台南市長黃偉哲就任後推動智慧城市基礎建設，為使民眾搭乘大眾運輸時更加便捷，建置智慧候車亭、智慧站牌，自109年起建置太陽能電子紙智慧站牌，大台南公車動態網站，APP也不斷更新改版以符民眾需求，快速掌握大台南公車行駛資訊。

公車 超商 公共運輸

延伸閱讀

高麗菜盛產 南市教育認購300公斤用行動挺農民

校園食安南市列施政重點 教育部訪視南部唯一雙料肯定

自主線上學習南市亮眼 南寧高中獲優良推動、展演獎

南市台江大道小貨車自撞電線桿 幾與月初6死車禍同地點

相關新聞

曾文水庫驚見「蟲洞」科幻電影場景 避開人潮來遊大埔

228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客走訪曾文水庫、青雲瀑布、內葉翅吊...

文旦廢枝條成燙手山芋？麻豆農會已申請購買大型碎枝機

台南市麻豆和下營地區文旦收成後，農民修剪廢枝條處理，成為地方頭痛問題，台南市環保局因人力勤務吃重，協助清運柚枝影響清潔隊...

元宵圓山宮恢復停辦近60年放火馬 先天宮大龜王逾3萬斤

後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫；東石鄉先天宮慶元...

農委會主委陳吉仲弔唁崑濱伯 總統蔡英文將頒發褒揚令

總統府前國策顧問、紀錄片無米樂主角「崑濱伯」本月20日病故，農委會主委陳吉仲上午在台南市長黃偉哲陪同，來到後壁菁寮崑濱伯...

影／毛小孩也有「長照」南市動保處推終養計畫提供補助

為擴充毛小孩收容量能，台南市政府農業局動保處今年編列預算50萬元推動「台南市公私協力流浪犬長照終養計畫」，每頭提供認養補...

創全國各縣市消防局之先 台南智能排氣供電車庫啟用

台南市政府消防局今在永康分隊舉行「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，市長黃偉哲表示，這套系統將來確定可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。