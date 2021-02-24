南市異業結盟廣置動態顯示器 搭公車更便利

為讓學生搭乘公車更安心、便捷，台南市政府交通局與校園，以及超商異業結盟，建置公車動態顯示器，提供公車即時到站資訊服務。

交通局長王銘德今天表示，因應「校園攜帶行動電話使用規範原則」，學生在校使用手機受到管制，所以在學校川堂、警衛室等適當地點建置公車動態LED顯示器，以利未攜帶智慧行動裝置學生掌握公車到站資訊，藉由提供更準確的公車到站資訊服務，吸引更多青年學子願意搭公車，也提升交通安全，讓家長更放心。

王銘德表示，交通局自民國93年起已建置1100餘座公車動態資訊智慧型LED顯示器，近年更與學校、醫院、行政機關、超商合作，在沒有適當空間設置候車亭的站位進行異業結盟，裝設公車動態LED顯示器，提升公車動態資訊設備可及性，也提供替代候車空間，讓搭公車也能更便利舒適。

公共運輸處處長吳俁之表示，民眾搭車前可利用公車動態資訊看板、動態系統網站、大台南公車APP或撥打客服專線等多種管道查詢公車到站時間，方便行程規劃與時間安排。

台南市長黃偉哲就任後推動智慧城市基礎建設，為使民眾搭乘大眾運輸時更加便捷，建置智慧候車亭、智慧站牌，自109年起建置太陽能電子紙智慧站牌，大台南公車動態網站，APP也不斷更新改版以符民眾需求，快速掌握大台南公車行駛資訊。