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創全國各縣市消防局之先 台南智能排氣供電車庫啟用
台南市政府消防局今在永康分隊舉行「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，市長黃偉哲表示，這套系統將來確定可用，會持續推廣到所有消防隊。
黃偉哲感謝相關團隊研發該套系統來改善消防隊環境，感謝企業捐贈爆閃燈供消防車增加辨識度。經統計，109年1至12月份出勤車禍肇事12件，與108年同期26件相比，減少54%。
消防局長李明峯指出，該局自109年陸續推動防禦駕駛訓練、購置單艙雙排消防車、購置合法拖船架、發佈紅燈減速停車再通行、加重保險提高保額、編制車輛保養操作手冊、消防車排廢氣系統、裝置警示燈及反光標識、語音廣播讓道功能、遠端監控系統等，軟硬體兼顧提升消防能量，也率全國之先，推動十大車輛安全防範措施。
此次消防車輛精進共有3大亮點：
一、「消防車排廢氣系統」：
由搶救科與義消副總隊長陳勝賢共同規劃設計後安裝排廢氣系統，車輛發動時不僅可將廢氣排至室外，更大大淨化室內車庫空氣品質，一旦消防車緊急駛離分隊，風管接頭可自動脫落，提供消防人員更人性化及清淨化車庫空間。
二、「救助器材車外接式電源系統」：
消防局精進及改良各大隊主力分隊現有救助器材車外接式電源系統，除可提供6至9個110V電源插座，另規劃置放充電座空間，便於救災現場供電使用，亦或返隊後直接外接插頭充電。
三、「警示燈、反光標識、語音廣播讓道」：
目前消防局50輛主力消防車透過捐贈已安裝符合歐洲ECE R65或美國SAE認證警示燈。為增加消防車輛夜間能見度，加裝消防車輛反光標識，及增加語音廣播功能，請市民禮讓消防救災車輛優先通行。
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