文旦廢枝條成燙手山芋？麻豆農會已申請購買大型碎枝機

台南市麻豆和下營地區文旦收成後，農民修剪廢枝條處理，成為地方頭痛問題，台南市環保局因人力勤務吃重，協助清運柚枝影響清潔隊自身勤務，經市府與農會開會達成協商，去年11月1日起改為定時定點收運麻豆柚枝，還是有部分農民不習慣，尤其是年邁農民載運問題，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，配合市府政策已提出申請補助購買一部百萬的碎枝機，待核定下來再決定後續如何處理。

針對農民希望恢復到果園收運，台南市環保局說明因登革熱防治、新冠疫情防疫及其他指定工作，環保局清潔隊勤務加重麻豆及下營兩區共設置10個定點收運清運點，環保局清潔隊定點定時(每周2天)不落地收運，農戶在收運時間自行將柚枝載運到清運地點。農民也可以將修剪的柚枝自行載運至麻豆清潔隊。今年1月環保局在麻豆、下營共收472公噸

另外農業局及南區分署107-109年期間輔導農友、產銷班，示範補助購置小型碎枝機41台、中型碎木機3台將枝條粉碎，清除果園內的枝條，減少以人工、堆置、焚燒等影響、減少肥料使用、栽培管理及環境成本的耗費。