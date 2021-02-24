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曾文水庫驚見「蟲洞」科幻電影場景 避開人潮來遊大埔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒，大啖超霸氣臉盆砂鍋魚頭。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒，大啖超霸氣臉盆砂鍋魚頭。圖／嘉縣府提供

228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客走訪曾文水庫、青雲瀑布、內葉翅吊橋、情人公園及湖濱公園，品嘗道地霸氣臉盆大的砂鍋魚頭，風味獨特巧包豆，夜宿童話般森林小屋，享受自然與寧靜放空旅程。

遊客到曾文水庫搭船欣賞粼粼湖光，但乾早降雨不足，在湖濱公園及情人公園可見龜裂地面，坑洞大小不一，遊客戲稱如同星際大戰電影裡的「蟲洞」，讓曾文水庫有難得一見科幻風美景。

文觀局說，大埔如陶淵明筆下「世外桃源」，堪稱人間仙境，無過多商業開發，保留自然生態景象，是放鬆渡假首選，除曾文水庫還有青雲瀑布，觀看瀑布傾洩而下，伴隨澕澕水聲，身心無比放鬆，情人公園適合悠閒散步，漫步林蔭小徑，桂花香瀰漫，適合情人浪漫約會。

遠眺馬頭山，枯水期村落遺址一覽無遺，情人公園串連湖濱公園同心吊橋，如長虹般懸於湖面，漫步橋面享受微風徐徐拂來的愜意，如幸運，可見黑鳶翱翔天空，到「玄山湖咖啡」品味台灣咖啡，從高點欣賞馬頭山 與水庫，彷彿置身元代文人畫家吳鎮「漁父圖」，山巒起伏，湖山蕩漾，享受深邃寧靜大自然景色。

「放空旅遊，肚子不能放空」文觀局長許有仁首推超人氣美食「砂鍋魚頭」，大埔老街「佳香餐飲部」、「大立餐飲部」、「大埔風味餐」、「河濱餐廳」等多家餐廳可選擇，超霸氣臉盆砂鍋魚頭、脆Q涼拌魚皮及必吃的筍干控肉，都是大讚必吃美食。

推薦夜宿「歐都納山野渡假村」，體驗渡假仙境般森林小屋，還可品嘗知名「打虎英雄餐」，近距離欣賞紫斑蝶、螢火蟲等豐富生態景象，還可到「迦寶火龍果冰淇淋」，品嘗火龍果雪花冰、火龍果Q圓等創意冰品，最新上市火龍果麵線，喜歡嘗鮮饕客不可錯過。

嘉義縣大埔鄉湖濱公園旁出現數十個大小不一的坑洞，有呈漏斗狀或圓形，最大直徑逾2公尺、深2公尺。圖／呂竑毅提供
嘉義縣大埔鄉湖濱公園旁出現數十個大小不一的坑洞，有呈漏斗狀或圓形，最大直徑逾2公尺、深2公尺。圖／呂竑毅提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒，大啖脆Q涼拌魚皮。圖／嘉縣府提供
228連假將近，嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西區交界，湖光山色如世外桃源鎮，文化觀光局推薦遊客觀光休閒，大啖脆Q涼拌魚皮。圖／嘉縣府提供

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