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元宵圓山宮恢復停辦近60年放火馬 先天宮大龜王逾3萬斤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫。圖／取自圓山宮臉書

後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫；東石鄉先天宮慶元宵，舉辦「求乞大龜王」儀式，大龜王頭部設計戴口罩，寫上「防疫期間，防止傳染」字樣。

圓山宮主祀王孫大使公，先民清代建廟，1976年重建完成，早期有「放火馬」宗教民俗儀式，近60年未舉辦，廟方按傳統儀式，製作13匹大小火馬，內藏沖天炮，下午遶境先燒化3匹，元宵節晚間結合傳統擲炮台活動，舉行盛大的放火馬儀式。

廟方說，類似儀式在台南、雲林有稱放火馬、射火馬，有的是送走瘟神，有的是告慰冤魂，鹿草農業型態，信眾為除疫祈福，用稻草綁成草馬，放火燒化，象徵向天庭稟報疫災，請求上天派降天神兵馬除疫。

圓山宮準備大型火馬1匹、中型火馬6匹、小型火馬6匹，下午1點與北港朝天宮、新港奉天宮及後壁下茄苳泰安宮媽祖遶境，下午3點燒化其中3匹；元宵夜結合擲炮台、求大龜王、平安龜等活動，求得大龜王者，王孫大使公可在得主家中鎮宅1年，晚間8點舉辦放火馬儀式，馬肚中空，放大量沖天炮引燃，除疫祈福。

另，東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。大龜王由白米2萬8800台斤，鳳片糕1330台斤，麵線38台斤組成，他還加碼金牌3兩、金龜3錢及紅包3萬6千元，鳳片糕自行製作。

先天宮說，大龜王到五龜王運抵先天宮，開放報名求乞，信眾可選擇想要求乞的龜王，擲出聖筊最多者求得。

東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書
東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書
後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫。圖／取自圓山宮臉書
後天元宵節，碰上全球肆虐新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復近60年的「放火馬」傳統宗教民俗，祈福除疫。圖／取自圓山宮臉書
東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書
東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書
東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書
東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年大龜王得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720台斤，大龜王重量增加到3萬168台斤，創新紀錄。圖／取自先天宮臉書

北港朝天宮 元宵節 遶境

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