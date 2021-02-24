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北回歸線上農民大叔 讓產銷履歷小果番茄Young起來

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
農糧署南區分署長羅正宗（右）參觀取得小果蕃茄產銷履歷的嘉義縣太保市蔬菜產銷班第13班，讚賞班長陳進益（左）帶領產銷班農業成就。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署長羅正宗（右）參觀取得小果蕃茄產銷履歷的嘉義縣太保市蔬菜產銷班第13班，讚賞班長陳進益（左）帶領產銷班農業成就。圖／農糧署南區分署提供

嘉義縣太保市蔬菜產銷班第13班班長陳進益，從事農業20多年，3年前帶領平均50多歲產銷班員，進行產銷履歷驗證，取得產銷履歷集團驗證證書，農糧署南區分署分署長羅正宗上午參觀產銷班，讚賞產銷班成就，鼓勵更多生產者加入安全栽培，請消費者踴躍支持優質有產銷履歷的小果番茄。

「產銷履歷代表農產品身分證，追溯從播種、施肥、灌溉、安全用藥規範等，只需要簡單掃描上面的二維條碼，就能讓消費者清楚瞭解消費者手上這盒小果番茄的用心」，陳進益說，他們以團體申請驗證，栽培管理互相交流，彼此學習進步，客戶對產銷履歷小果番茄反應都很好，透過網路販售增加消費者對產品信任度，看見生產者名字等於品牌認同，產生成就感。

陳進益表示，嘉縣北回歸線經過，充足日照與氣候適合小果番茄栽培，加上改良場與農會技術輔導，生產者如寶貝般呵護，養蜂促進授粉、調節溫差提升品質、有機質及綠肥培力等，挑戰小果番茄最佳糖酸比及消費者味蕾，提到小果番茄就指名嘉縣獨家，特別是經過北回歸線的鄉鎮。

羅正宗強調，產銷履歷是農產品從田間至餐桌過程，除農民自發性記錄生產過程及安全用藥，政府不定期抽檢產品，再加上公正第三方辦理驗證，取得驗證農產品標章上註記農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者以手機掃描標章上二維條碼，了解生產者及生產資訊，層層把關維護消費者權益。

為推動友善土地與永續農業，兼顧消費者安全，政府除生產上降低農友成本，補助驗證費、農產品檢驗費及產銷履歷環境補貼每年每公頃1萬5千元外，銷售通路也促使學童午餐、國軍團膳及拍賣市場等優先採購或拍賣產銷履歷農產品。

履歷 農民 國軍

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