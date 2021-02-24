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嘉縣賞櫻勝地亂象叢生 警方將加強取締
嘉義縣番路鄉嘉159甲線半天岩紫雲寺旁及嘉130線彌陀禪寺二處櫻花綻放，假日賞櫻遊客眾多易造成交通壅塞及事故，中埔分局將派員執行交通疏導管制措施，以維車流順暢及用路人安全；另，台18線76k訂於後天施工，請用路人遵守相關規定。
阿里山當地居民表示，每逢2、3月前後，嘉130線公田路段，無論假日或平日，總會入大批賞櫻人潮，彌陀禪寺停車位少加上公田路段路幅狹小，「很多駕駛常不守規矩，路邊停車」，導致車流壅塞。
中埔分局呼籲民眾錯開例假日賞櫻熱點時間，勿任意停車及不當超車等違規阻礙車流通行，警方加強該二處櫻花景點周邊違規及違停取締舉發。
警方也建議例假日往阿里山及奮起湖風景區旅遊民眾，行駛台18線阿里山公路，避開嘉130線公田路段替代道路。
另，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段辦理「台18線76k+670~76K+820災害明隧道新建工程」，因施工需要須將76K+750右側霧社櫻老樹移植至76K+900，基於用路人安全考量，預定於本26日上午9時至下午16時實施單線雙向交通管制，請用路人遵照現場旗手指揮通行。
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