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嘉縣賞櫻勝地亂象叢生 警方將加強取締

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣半天岩紫雲寺是縣內著名賞櫻景點。圖／中埔分局提供
嘉義縣半天岩紫雲寺是縣內著名賞櫻景點。圖／中埔分局提供

嘉義縣番路鄉嘉159甲線半天岩紫雲寺旁及嘉130線彌陀禪寺二處櫻花綻放，假日賞櫻遊客眾多易造成交通壅塞及事故，中埔分局將派員執行交通疏導管制措施，以維車流順暢及用路人安全；另，台18線76k訂於後天施工，請用路人遵守相關規定。

阿里山當地居民表示，每逢2、3月前後，嘉130線公田路段，無論假日或平日，總會入大批賞櫻人潮，彌陀禪寺停車位少加上公田路段路幅狹小，「很多駕駛常不守規矩，路邊停車」，導致車流壅塞。

中埔分局呼籲民眾錯開例假日賞櫻熱點時間，勿任意停車及不當超車等違規阻礙車流通行，警方加強該二處櫻花景點周邊違規及違停取締舉發。

警方也建議例假日往阿里山及奮起湖風景區旅遊民眾，行駛台18線阿里山公路，避開嘉130線公田路段替代道路。

另，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段辦理「台18線76k+670~76K+820災害明隧道新建工程」，因施工需要須將76K+750右側霧社櫻老樹移植至76K+900，基於用路人安全考量，預定於本26日上午9時至下午16時實施單線雙向交通管制，請用路人遵照現場旗手指揮通行。

嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供
嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供
民眾驅車由159甲前往嘉義縣半天岩紫雲寺欣賞櫻花盛開美景，車陣綿延數公里。圖／中埔分局提供
民眾驅車由159甲前往嘉義縣半天岩紫雲寺欣賞櫻花盛開美景，車陣綿延數公里。圖／中埔分局提供
嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供
嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供
民眾記錄近日嘉義縣番路鄉半天岩賞櫻花車陣，綿延數公里。圖／吳郭漁提供
民眾記錄近日嘉義縣番路鄉半天岩賞櫻花車陣，綿延數公里。圖／吳郭漁提供
嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供
嘉義縣彌陀禪寺因廟內停車空間有限，民眾常臨停路邊，致車流回堵。圖／中埔分局提供

阿里山 賞櫻

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