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鹽水蜂炮最新6大管制！武廟呼籲：在家看直播一樣精采

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南元宵節鹽水蜂炮管制區。圖／台南市府提供
台南元宵節鹽水蜂炮管制區。圖／台南市府提供

知名台南鹽水蜂炮遇到新冠肺炎，百年來第一次改成「閉門式蜂炮」，在2月26日元宵節當天下午6點起，在武廟前集中施放，台南市府和鹽水武廟今天再進行討論，武廟下午再公布施放當日相關措施如下：

一、武廟本身不辦理遶境，也不開放其他廟宇神轎及民眾進入犁炮。

二、炮城集中順序，以北門路為中軸：北側停放於武廟後方新設停車場；中軸南側停放於文武街，依照抽籤順序陸續進場施放。（今天晚上抽籤）

三、施放完畢後空炮城自行拖回，或停放至北門路往清湶路旁。

四、蜂炮施放人員仍應著有相關防護裝備（即全罩式安全帽、棉質毛巾、棉質手套、口罩）。

五、施放管制區以持有工作證之市政府、武廟工作人員、登記在案的炮城主以及媒體始能進入。一般民眾部分不開放。

六、現場不准設攤及飲食。

鹽水武廟2月4日宣布今年因受新冠肺炎疫情影響而暫時停止辦理蜂炮之後，因為考量小部分炮城已經製作完成，若放置在家中將有安全疑慮，最後決定在武廟前廣場集中施放。武廟主任委員翁再進表示，對於市長黃偉哲在寺廟籌辦集中施放的過程當中所表達的關心，以及指示市府相關單位給予交通、醫療、環保等行政作業及人力上的協助表示感謝之外，同時呼籲，今年年鹽水蜂炮僅獻給關聖帝君，民眾可以在家利用直播觀賞一樣精采。

市府民政局長姜淋煌轉達市長黃偉哲感謝武廟及地方上的配合，希望大家共同達成「尊重民俗、崇敬神明、全面防疫」三贏之目標。

新冠肺炎 北門 鹽水蜂炮

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