鹽水蜂炮最新6大管制！武廟呼籲：在家看直播一樣精采

知名台南鹽水蜂炮遇到新冠肺炎，百年來第一次改成「閉門式蜂炮」，在2月26日元宵節當天下午6點起，在武廟前集中施放，台南市府和鹽水武廟今天再進行討論，武廟下午再公布施放當日相關措施如下：

鹽水武廟2月4日宣布今年因受新冠肺炎疫情影響而暫時停止辦理蜂炮之後，因為考量小部分炮城已經製作完成，若放置在家中將有安全疑慮，最後決定在武廟前廣場集中施放。武廟主任委員翁再進表示，對於市長黃偉哲在寺廟籌辦集中施放的過程當中所表達的關心，以及指示市府相關單位給予交通、醫療、環保等行政作業及人力上的協助表示感謝之外，同時呼籲，今年年鹽水蜂炮僅獻給關聖帝君，民眾可以在家利用直播觀賞一樣精采。

市府民政局長姜淋煌轉達市長黃偉哲感謝武廟及地方上的配合，希望大家共同達成「尊重民俗、崇敬神明、全面防疫」三贏之目標。