台南25日進入缺水橙燈警示 這些地方都將減量供水

缺水情況嚴重，台南市今天舉辦今年第4次抗旱會議，針對將於25日進入橙燈警示，用水大戶、工業戶及泳池等減量供應，進行相關因應，同時由於氣象預報顯示，3月的雨量仍不樂觀，大家要用繼續緊縮用水的準備。

會議由市長黃偉哲主持，他表示，今年才至2月底，南市府已召開4次抗旱會議，可見水情嚴峻，面臨水情不樂觀，勢必要再更加管控用水量來因應降雨不如預期。在此情況下，也很感謝中央水利署與農水署的協助，亦適逢春節期間的雨水滋潤，在各單位齊心協助配合下，得以讓雜作可以獲得灌溉，然而水情轉換橙色燈號在即，政府機關要再更全面與審慎的思考如何因應水情變化，讓民生與經濟都能獲得穩定的用水。

台南市經發局表示，水情將進入減量供水的橙燈，自來水公司針對每月用水超過1千度大用水戶非工業用戶減供10%，游泳池(含附設泳池)、洗車(含加油站附設洗車)、三溫暖及水療等業者，減供10%，工業用戶減供7%並進行鉛封作業，但醫療或其他因性質特殊，減量供水將造成重大公眾損失之用水戶不在此限，上述減供用水部分每日約可減少2.3萬噸用水。

台水公司已完成相關整備工作，如有周知民眾之需要將透過媒體發布訊息，民眾亦可進入台水公司網站查詢，或撥1910免付費電話洽詢。此外，市內19口抗旱水井均已準備完妥，有需求之廠商可函文經濟發展局，後續將媒介廠商與台糖公司辦理取水作業。

依據中央氣象局預報，因反聖嬰現象影響本(110)年度2-3月春雨可能偏少，截至110年2月23日止曾文水庫有效蓄水量7,637餘萬公噸，蓄水率約為14.99%。烏山頭水庫有效蓄水量4,831餘萬公噸，蓄水率約為61.34%。南化水庫有效蓄水量4,909餘萬公噸，蓄水率約為53.96%。

台南市平日需水量約92萬噸，台水公司第六區管理處目前極力控制南化水庫每日出水量希望能拉長民生用水供給的時程；離豐水期的5月尚有一段時間，面對嚴峻的水情，南市府除持續宣導轄內各單位停止非急需用水，亦設立抗旱專區網頁(https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx)，亦彙集相關水情、減量供水、取水及節約用水資訊，俾使民眾隨時瞭解最新資訊，籲請市民朋友及企業撙節用水，盡力減少產業限水帶來之衝擊。