環保署海廢製品世界驗證機制 預計今年中上路

環保署基管會執行秘書顏旭明今天至嘉縣贈送海洋廢棄物製造的「潯寶衣」表示，環保署以Taiwan can help推動海洋廢棄物回收製品驗證標章，建立世界首創驗證機制今年中上路。

環保署今天將海洋廢棄寶特瓶抽絲製成的300件「潯寶衣」，贈給嘉義縣、雲林縣政府等單位，感謝協助執行109年「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，由嘉義縣長翁章梁、雲林縣環保局秘書沈淑妧等人代表接受。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明接受中央社記者訪問表示，廢棄物對海洋的干擾非常大，尤其是南太平洋國家，環保署以Taiwan can help的立場，由環保署回收基金建立一套海洋廢棄物回收制度，透過公正第三方認證，提供全世界遵循標準。

顏旭明表示，去年4月份向中央標檢局申請海洋循環標章，預計今年中能正式上路。環保署要將這個標章推廣到全世界，只要符合我們海洋資源回收制度，就可以來申請。

顏旭明說，目前全球只有台灣官方訂定這樣的認證制度，許多民間單位自行宣布產品是由海廢製成的，但沒有經過第三方認證，台灣的回收制度在世界上算是有名，具有公信力，應該會得到世界的認可。

顏旭明說，「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」共回收8.4噸海廢寶特瓶，嘉義縣、雲林縣共同回收約1.4噸，收集將近4萬2000支寶特瓶，貢獻最大，特地代表環保署南下致贈由寶特瓶抽絲製成的「潯寶衣」。

顏旭明表示，「潯寶衣」的命名除了循環利用的含意，更強調材料來自海洋、海邊，「潯寶衣」除必要添加的彈性纖維外，96%的材料全來自海廢寶特瓶，已是目前國際間最高技術。