影／台南永康南北因鐵路出現交通瓶頸 立委協調設平交道

台南永康東橋重劃區是台南發展最迅速地段，緊鄰砲校並有台南總圖書館，但重劃區交通不便成為發展阻礙。立委林宜瑾表示，永康人口快速成長，須盡快解決交通壓力打通任督二脈，預計在年底前打通鐵路平交道讓康橋大道北延銜接正南三路。

林宜瑾今天和團隊執行長朱正軒邀集營建署南工處長吳瑞安、台鐵局段長鄭盛宏、市府副秘書長邱忠川與水利、交通及工務等單位會勘。

朱正軒說，東橋重劃區對外交通往南仰賴東橋一路和東橋七路，東西向則是大橋一街和大橋二街，往北線的道路更只能依靠狹窄的中正二路336巷通行，每逢交通尖峰時刻，總是塞得水洩不通。為了讓康橋大道發揮效益，連接正南三路開通北向道路並紓緩大橋及中華路車流刻不容緩。

林宜瑾說，民怨四起任市議員時就很關心，這次邀各單位會勘，希望優先打通正南三路盲段，順利將康橋大道北延至正南三路。

她說，永康區因縱貫鐵路經過分割成北永康與南永康，兩邊往來透過中華路和永大路連接，對於永康發展有不良影響。康橋大道北延正南三路後不僅讓東橋重劃區居民多了連外道路，也可促使南北永康融合發展。

林宜瑾表示，今天會勘正南三路雨水下水道箱涵將優先施作銜接鐵路最南段，讓營建署能提前進場完成該段拓寬，以利台鐵接續平交道工程，交通局將向交通部申請臨時平交道，待正南三路全線水利箱涵及道路擴寬完工，再將中正二街336巷平交道移設康橋大道及正南三路平交道，確保提前搶通平交道仍能提供足夠的南北向交通能量。