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台南月津港燈節取消但元宵不缺席 12件藝術作品有看頭

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
釣魚小兔。圖／文化局提供
釣魚小兔。圖／文化局提供

台南鹽水蜂炮及月津港燈節是元宵兩大活動，在蜂炮有限制縮小規模恢復後，月津港燈節也用另一種型式呈現，文化局表示，爭取營建署3千萬元打造「月津港光環境」已完工，加上有藝術家已提前完成燈會作品，現場共完成的12件藝術裝置搭配公園常設光環境造景，市長黃偉哲晚間前往參觀視察，在加強防疫規範要求配戴口罩、保持社交距離下，元宵及228連假期間歡迎遊客造訪鹽水暢遊經典小鎮。

文化局表示，2021月津港燈節雖遇疫情影響暫停辦理，但月津港燈節自縣市合併以來參觀人次屢創新高，早已成為鹽水除了蜂炮之外，又一國際級的文化節慶，燈節的內容不侷限在傳統元宵花燈樣式，浪漫的燈光水色是元宵佳節不可錯過的絕佳景點；今年燈節停辦後市府仍在做好防疫準備下開放已完成的作品，就是希望這些藝術家辛苦創作的成果不會白費，未來也不排除再擇期續辦燈節。

文化局指出，今年月津港有12件藝術水品，包括光環境兩件公共藝術，及藝術家創作10件藝術裝置，作品一樣精彩，在網路上也引起許多討論迴響；作品「魔動時刻」是藝術家林建志從水道蜿蜒的鹽水小鎮裡，想像從水底可召喚出守護月津港的力量，側看是鹽水八角樓的意象，正看則是兒時記憶中的爆紅卡通「魔動王」，引起許多七年級生高度共鳴。

還有禹禹藝術工作室「拾光計畫-拾光」，創作一個被光痕交疊的種子造型，象徵土地上生命的運行，超大型的裝置搭配竹光效果，吸引許多民眾打卡拍照；藝術家姚仲涵「光電獸#24 蜂炮城」以新完成的渡槽橋，演繹蜂炮炮城的意象，提供不敢挑戰蜂炮的民眾另一種聲光體驗。

台南市月津港燈節是國內第一個把城鎮水域變身成為美術館、以當代藝術作品為主要展示的燈節，，2021年邁入第十個年頭，雖因應疫情考量而停辧，燈區已進場的作品完成組裝並現地展示至3月1日，加上在鹽水街道巷弄的「漫月美行動特展」依然持續展出，鹽水小鎮仍是連假期間遊客出遊的最佳選擇之一，呼籲國人朋友做好防疫措施，把握最後展期前來旅遊參觀。

文化局表示，今年在月津港親水公園春節期間仍吸引不少遊客前來走春，加上展區分散，人潮不會過度擁擠，反而具有悠閒舒適的參觀品質，加上在街道巷弄持續展出的「漫月美行動特展」也有新增打卡作品，為展區增添互動趣味性。

運用幻象打造如瀑布影像。圖／文化局提供
運用幻象打造如瀑布影像。圖／文化局提供
網路上引起熱議的魔動時刻。圖／文化局提供
網路上引起熱議的魔動時刻。圖／文化局提供
光廊漫步。圖／文化局提供
光廊漫步。圖／文化局提供
網路上引起熱議的魔動時刻，側面是八角樓。圖／文化局提供
網路上引起熱議的魔動時刻，側面是八角樓。圖／文化局提供
浮光水岸。圖／文化局提供
浮光水岸。圖／文化局提供
月境‧鏡月作品。圖／文化局提供
月境‧鏡月作品。圖／文化局提供
時令光域。圖／文化局提供
時令光域。圖／文化局提供
釣魚小兔。圖／文化局提供
釣魚小兔。圖／文化局提供

月津港 藝術家 文化局

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