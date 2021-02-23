花展剩下數千株美麗花草 台南市議會24、25日免費送

台南市議會從去年底起舉辦花展，目前將告一段落，但議會前展出的約3萬株花草中，有數千株仍欣欣向榮，議會將在24、25日兩天，開放民眾免費索取，每人最多可以拿10株。

台南市府會為了慶祝縣市合併升格10周年，在去年12月推出一系列活動，其中在市議會前廣場的百花齊放展自109年12月18日起開展，展出近百種、3萬株的花草，讓議會周邊充滿繽紛色彩，深得民眾好評。

百花齊放展原本預定展至26日元宵節，就要請廠商前來撤展，議長郭信良發現至少有數千株的盆花還開放得很嬌豔，站在愛護植物的立場，決定開放民眾在24日(周三)及25日(周四)這兩日來自由索取，每位民眾以索取10株為原則，若是社區及團體前來索取，則不受10盆的限制。

議會總務組表示，百花齊放花架上的植栽都可以拿取，開放索取時間為24及25日上午9點半到下午5點(中午12點到1點半不開放)。另外，議會雖備有小花鏟及5吋花盆，但由於工具有限，歡迎民眾自帶鏟子及空盆前來，現場有議會人員可協助取花，請愛花人士把握時間、踴躍索取。