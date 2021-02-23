阿里山櫻花盛開 嘉縣府合作旅行社推套裝行程

阿里山區櫻花已陸續綻放，嘉義縣文化觀光局也整理了2、3月嘉義的櫻花賞花景點，串連周邊順遊景點，包含雪白色的福爾摩沙櫻、艷紅色的重瓣緋寒櫻、日系的昭和櫻等。

嘉義山區1月常見的緋寒櫻及梅花、2月初梅山太和樟樹湖的河津櫻，在春節期間更有雪白色的福爾摩沙櫻、艷紅色的重瓣緋寒櫻，在阿里山的迷糊步道、番路的半天岩紫雲寺及彌陀禪寺、中埔的鶯山民宿以及梅山的寒溪呢森林人文叡地燦爛盛開，紅白交錯的勝景成為近期嘉義最受歡迎的旅遊景點。

另外，為拓展更多的國旅客源，文觀局目前更與雄獅旅遊、可樂旅遊、易飛網及台灣虎航公司等全國旅遊業，針對嘉義全年度的花季、螢火蟲季等特色生態旅遊密集洽商，預計推出嘉義整年度的特色旅遊活動及套裝行程，積極搶攻綠色觀光及生態旅遊的國旅市場。

嘉義橫跨北緯23.5，氣候包含熱帶、亞熱帶，更有高山的溫帶氣候，這樣的氣候造就嘉義的好山好水，孕育多樣化生態，嘉義縣觀光主題將以自然、綠色以及生態為主，推出與眾不同的觀光體驗，讓大家「來嘉，不想回家」，不論是親子生態教育、學生環境教育、情侶秘境美景、樂齡步道悠遊，嘉義縣都獨樹一格，接著還有228及清明連假歡迎大家來嘉義感受不一樣的綠色悠活及生態風光。