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中山高仁德萬代橋改建人車暫走便橋 警籲民眾留意改道

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高仁德交流道萬代橋將改建，施工期間人車改走便橋。記者周宗禎/攝影
中山高仁德交流道萬代橋將改建，施工期間人車改走便橋。記者周宗禎/攝影

台南市仁德區萬代橋改建工程，3月2日起中山路182線西向東車輛將改道南側臨時鋼便橋通行，警方呼籲民眾配合現場指示牌面及疏導人員引導行駛，以免交通阻塞發生事故

台南市政府治理長期三爺宮溪水患問題，將改建國道1號仁德交流道下方萬代橋，施工期間需封閉橋面部分車道，工務局在萬代橋南側搭建臨時鋼便橋引導車輛改道。

轄區歸仁警分局表示，為避免用路人因初期不熟悉改道路線，造成交通壅塞，每日上、下午交通尖峰時段派遣警力執行交通疏導工作，施工單位交聘請義交協助交通疏導。

歸仁分局長洪頂力表示，施工期間車道封閉改道通行，勢必造成周邊道路車行速度緩慢及壅塞；歸仁分局將以路口監視系統、大台南智慧交通整合資訊平台掌握施工路段周邊道路及時路況，透過電臺隨時播報附近道路路況，機動指揮調度交通疏導人員；提醒駕駛人行經該管制路段時，遵從管制人員指揮與疏導並遵守交通規則，以維交通安全及行車秩序。

中山高仁德交流道萬代橋將改建，施工期間人車改走便橋。記者周宗禎/翻攝
中山高仁德交流道萬代橋將改建，施工期間人車改走便橋。記者周宗禎/翻攝

車道 事故

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