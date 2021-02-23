中山高仁德萬代橋改建人車暫走便橋 警籲民眾留意改道

台南市仁德區萬代橋改建工程，3月2日起中山路182線西向東車輛將改道南側臨時鋼便橋通行，警方呼籲民眾配合現場指示牌面及疏導人員引導行駛，以免交通阻塞發生事故。

台南市政府治理長期三爺宮溪水患問題，將改建國道1號仁德交流道下方萬代橋，施工期間需封閉橋面部分車道，工務局在萬代橋南側搭建臨時鋼便橋引導車輛改道。

轄區歸仁警分局表示，為避免用路人因初期不熟悉改道路線，造成交通壅塞，每日上、下午交通尖峰時段派遣警力執行交通疏導工作，施工單位交聘請義交協助交通疏導。