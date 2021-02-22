雲林北港糖廠具二戰工業遺址風格 文化部與台糖將合作開發

雲林縣北港百年糖廠停工21年，偌大的廠房頹圮、機具鏽蝕，曾風華一時的產業，只剩歲月留下的滄桑，別具時下年輕人最愛的「二戰工業遺址風」，文化部長李永得今天應立委蘇治芬邀請踏勘，並與地方文史人士座對話，決定在場域安全及史料保全前提下，營造在地住民日常樂活空間，擴充觀光休閒遊憩機能，打造「糖風老工廠」。

北港糖廠創建於1910年，迄今已111年，前身為「日糖興業株式會社臺灣支社」，歷經二戰空襲，廠內工廠磚牆仍留有空機的機槍彈痕，寫下最明顯的歷史痕跡，2000年停止煉糖，2005年停產關閉，2016年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等近7公頃土地為歷史建築範圍，是緊鄰北港市區最大的未開發地。

一行人走進如巨塔般的老工廠，百年歲月風華不再，傾圯斑駁的廠房，鐵皮骨架陽光穿射，細弱的糖味猶存，洋溢著滿滿的二戰工業遺址風，是時下年輕人最愛，更見證了台灣近代產業和城鄉發展的多元光譜和歷程。

行政院雲嘉南執行長許根尉、文化處長陳璧君、雲林縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智、文史工作者許士能、廖士冠、黃水水等地方居民共同關心，言談間打開故事寶盒，糖的回憶總是甜蜜。

台糖副總黃進良與建築師張玉璜引領大家進入祕境，鏽蝕斑斑的蔗埕地磅和蒸汽火車庫，讓人想起古早磅甘蔗、追五分車的樂趣，北港溪汲水進廠的冷卻池，林樹環繞已成豐富生態水塘；圓形糖蜜槽和埋沒在林木中的公共澡堂，更是溫暖的回憶，廠邊一棵巨大木棉能以開花數量的疏密，每年精準預測產糖量也傳為佳話。

張玉璜指出，去年8月文化部審議通過「北港糖廠文化藝術生活美學園區」計畫，初部規畫製糖工廠及蒸汽機車庫為糖業文化保存教育體驗館群，24棟倉庫群是文化創意聚落，鐵道地景位在蔗埕，糖業文化主題區則設在行政區。

蘇治芬說，目前整個活化北港糖廠的計畫已萬事具備，不久將來文化部和台糖將合作，將糖業文化和經濟接軌，注入生活元素，讓這座百年老工廠遺址風華重生，以不同的面貌，帶給民眾新的甜蜜。

李永得強調，糖廠承載著地方居民共同記憶，是很重要的文化資產，北港糖廠重生有兩大課題，一是修復，二是活化，前者要深入調查研究，其次整修完成後的活化，會和地方商討，納入在地需求和心聲。