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阿里山穿山甲疑遭車輛輾斃 擬設警示牌提醒駕駛

中央社 / 嘉義縣22日電

嘉義阿里山鄉豐山村民許銘月昨天在臉書張貼一隻幼年穿山甲，在豐山觀景台停車場疑遭遊客車輛輾斃，他希望阿里山國家風景區管理處設置警示牌，避免類似憾事再發生。

豐山村民許銘月昨天在臉書Facebook張貼穿山甲遭輾斃照片，他表示，阿里山國家風景區管轄的豐山觀景台，近來因當地昭和櫻等櫻花盛開，吸引遊客前往賞櫻，且觀景台附近生態豐富，除了不時看見穿山甲外，還可見到藍腹鷴、山羌等野生動物出沒。

許銘月今天指出，日前在豐山觀景台停車場發現這隻疑遭車輛輾斃的幼年穿山甲，可能是體型小，駕駛沒有注意到，加上穿山甲行動速度較慢，而遭駕車的遊客撞到。

嘉義縣政府農業處畜產保育科表示，穿山甲屬於保育類野生動物，民眾如有宰殺、獵捕、虐待或騷擾情事，可能涉及違反野生動物保育法。

許銘月希望阿里山國家風景區管理處能在當地設置警示牌，提醒遊客開車要注意並減速，避免撞到野生動物。阿里山國家風景區管理處則回應，將研議設置告示牌，提醒遊客注意。

阿里山 國家風景區 嘉義

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