最新!今年鹽水蜂炮改在武廟前集中燃放 沒有「犁炮城」

國內疫情趨緩，原本決定今年不辦的台南鹽水蜂炮活動，市府上周決定小規模恢復舉辦，但市長黃偉哲昨天表示，雖然要重視民俗，但防疫仍優先，沒有辦法接受現場有群眾群聚「犁炮城」，所以不開放民眾進入，民眾也不必圍在管制區外，「今年的烽炮只有關聖帝君看的到」

台南歷史悠久的鹽水蜂炮是地方上一年一度的盛事，今年受到疫情影響，在春節前市府原本宣布停辦，但本月18日又宣布小規模恢復辦理，地方上聲音不少。市府民政局表示，晚間開會已決定共計12戶33座炮城，全部集中在武廟前廣場燃放，周邊會進行管制，民眾即使圍在管制區外，也看不到什麼，建議回家看媒體轉播，不要到現場。

此外，地方上仍有人希望能各自在店家前面燃放，民政局表示，為防疫考量，要求大家集中燃放，如果有自行燃放，現場有稽查小組將查處。

鹽水蜂炮往年都是在鹽水國中內設置主炮城，鹽水武廟的關聖帝君神轎到地方繞境，沿途炮城燃放不斷，成為全台最具特色的年節傳統活動之一。

民政局表示，今年原本規畫在鹽水國中內統一燃放，但地方上有不同意見，有人認為以往國中內的主炮城是就地製作，沒有運送問題，今年如果鹽水各地已製作好的炮城要運進國中內統一燃放，因為地面起伏，可能造成炮城損壞，不願意進國中，而希望仍在各地燃放，或轉到武廟前放，上周原本協調在鹽水國中，傍晚開會決定改為武廟前廣場。

都想靠近炮城，享受犁炮城的快感，但今年「對不起，沒有辦法」，除了工作人員可靠近炮城外，民眾連遠觀都不行，只能透過現場媒體轉播觀看，如果明年疫情解除了，歡迎大家再來鹽水享受蜂炮快感。