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曾文水庫底坑洞成因找到 清淤所留下痕跡

中央社 / 台南22日電

近日民眾在大埔湖濱公園旁所見數十個大小不一坑洞奇景，南區水資源局曾文水庫管理中心今天表示，這是採用水運圓型抓斗清淤所留下痕跡，隨著水庫水位降低而曝光。

近期曾文溪河床乾裂成塊狀，有民眾在曾文水庫上游的嘉義縣大埔鄉湖濱公園旁拍到最大有直徑逾2公尺的大小坑洞，讓地方民眾嘖嘖稱奇。

曾文水庫管理中心解釋，去年曾文水庫集水區降雨量少，南水局把握枯水期持續以全面多元方式加速清淤，除傳統陸挖及河道疏通方式外，增加抽泥及水運抓斗方式以擴大清淤能量。

其中，抽泥採24小時不停歇作業，濃度及效能皆較過往大幅提升1倍，可減少因清淤造成水資源浪費。另外，水運抓斗清淤可突破過往因陸運交通能量限制，對環境衝擊較小也可增加清淤量，同時增加用路人安全。

目前水庫年清淤量已從民國99年的80萬立方公尺逐年提升至109年達390萬立方公尺，不僅達成水庫淤積零成長，更增加155萬立方公尺庫容，未來將再加強清淤能量，期逐年恢復庫容。

持續乾旱，南市水情25日起由減壓供水「黃燈」，調整為減量供水「橙燈」。南水局也將把握枯水期加強清淤力道，並籲請民眾節約用水，共同度過缺水難關。曾文水庫有效蓄水率僅14.94%（蓄水量7595萬立方公尺）；烏山頭水庫蓄水率66.91%﹙蓄水量5270萬立方公尺），水情排名為啟用48年來的倒數第6；而南化水庫蓄水率56.84%（蓄水量5171萬立方公尺），水情排名為啟用28年來的倒數第7。

南化水庫 大埔 水資源

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