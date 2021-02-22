台南安平大魚的祝福 獲美國照明設計獎肯定

由藝術家楊士毅操刀，位於安平港濱環境裝置藝術「大魚的祝福」獲「2020LIT美國照明設計獎」肯定，成為繼台灣景觀大獎，以及2020 IESA美國國際照明設計大獎後的第3座獎項。

為推動運河觀光遊船，台南市政府觀光旅遊局於安平漁港安億橋下設置大型環境藝術「大魚的祝福」，108年1月21日正式啟用成為安平漁港的新亮點。這項巨型大鯨魚裝置藝術，由藝術家楊士毅操刀。長度23公尺、寬10公尺、高8公尺，外部以鑲嵌448片手工釉燒玻璃拼接而成。

台南市觀旅局長郭貞慧今天表示，今年春節剛過，「大魚的祝福」作品設計團隊日光設計20日宣布獲獎消息，讓曾經參與團隊振奮不已。

日光設計也說明，在「大魚的祝福」把對於光的想像，以及對於腳下這片土地的感動灌注其中，台灣就像一條優美的大魚，安靜地駐留在汪洋中，只為提供人民一個安穩的庇護所。

郭貞慧表示，LIT美國照明設計獎表揚國際上才華橫溢的照明產品設計師和照明實施者的努力，是近年針對設計領域頒發的國際獎項。恭喜「大魚的祝福」再度獲獎，是國際上對於這個作品在照明藝術設計及創造力的最大肯定。

她說，「大魚的祝福」已成為安平港濱重要觀光景點，更是許多網美必定要朝聖拍照熱點，近年市府在安平港濱陸續新增休憩旅遊點，將港濱區域串連成為舒適的散步休憩環境，如1661台灣船園區、德陽艦園區新增展示ST-2鯊魚機、安平遊憩碼頭的大魚星光牆等。

郭貞慧指出，希望透過這項藝術裝置，引導遊客從安平老街往安平港濱休憩，更可順道前往漁光島探訪林下密境或大月牙灣沙灘觀浪戲水，這些都是到安平老街之外的絕佳選擇，希望遊客可趁228連假，安排前往朝聖已獲3座獎項「大魚的祝福」，順道一遊安平港周邊景點。