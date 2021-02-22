年節過去清潔隊還是又撿到金子 這次藏的地方你想不到

年節大掃除，清潔隊員金子撿不完，台南市清潔隊繼春節前在民眾丟棄的鐵櫃內發現金飾報警處理，今天歸仁清潔隊員又在被丟棄的彈簧床鋼圈內，發現一包金飾與舊錢幣，清潔隊表示，民眾藏值錢物品的方式總是讓人匪夷所思，每次的地點都出人意料，而台南市清潔隊近半年已有4起隊員拾金不昧的事蹟。

環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，今天上午在拆解彈簧床墊準備回收時，發現鋼圈架內竟繫著一只塑膠袋，內有舊硬幣及少量的金飾、保單，立刻向主管報告。徐楓茹說，如果沒看到金飾，還以為舊硬幣是假的，要全當資源回收處理掉。

歸仁區清潔隊長李建德表示，正午已向歸仁派出所報案，從金飾的保單上可以看出，金飾出自關廟的銀樓，希望可以循線找到失主。

李建德說，歷年來都有區隊在整理回收物時發現到金飾、金錢等物品，每次都在出乎意料之外的地方發現，只能說民眾「藏」的功夫實在太厲害。歸仁區隊統計，此次撿到的物品有舊硬幣30餘個，3只戒指，1條金項鍊。

徐楓茹說，舊硬幣有早期的一元、五元，還有日本大正時代的硬幣，都是不曾看過。