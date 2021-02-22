雲林20公噸鮮果好菜裝進2貨櫃 今啟航出口到星馬

雲林縣府上月媒合縣農會和民間農產公司合作，將出口雲林百噸蔬果至星馬。農曆年前第一波出口15公噸蔬果後，今天下午又在西螺產區封存兩貨櫃當季盛產的高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹及茂谷柑等蔬果，封櫃後隨即啟航出口。縣長張麗善表示，未來縣府持續開拓各國訂單，朝世界市場發展。

大量蔬果即將出口，農民樂得開心，直呼真是一分超大「開春禮」。張麗善表示，星馬地區受新冠肺炎疫情影響，蔬果、糧食出現青黃不接現象，因台灣鄰近東南亞國家，加上蔬菜出口量近年提升不少，因此成為星馬地區進口蔬果訂單首選名單。

張麗善、農業處長吳芳銘、縣農會總幹事簡明欽今天與宜捷威公司總經理林延蓉等人，為20公噸雲林蔬果封櫃。吳芳銘指出，雲林縣目前已累計出口35公噸蔬果，除紅蘿蔔、美生菜，目前盛產的高麗菜、迷你彩椒等也一起封箱存櫃，外銷後期待可增加農產品曝光度，也盼帶動更多優質蔬果訂單，打進世界市場。

內銷市場部分，吳芳銘表示，目前已與縣農會、各地方農會媒合銷售540公噸蔬果至食品公司、各大量販店及賣場、縣市政府和企業團購等，內、外銷雙管齊下販賣「雲林好味」。