快訊

大立光決議發放股息91.5元 創歷史新高

好貴的一泡尿！友人內急借廁所 居檢者被罰20萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市清潔隊員又在廢棄物中發現金子 不到半年已四次

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝

許多民眾存放金飾寶物時間一久就忘記，春節年假大掃除就當作廢棄物丟棄。台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，今天上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有古早年代硬幣，還有金飾與保單，立即向主管報告。徐楓茹說，如果沒看到金飾，還以為舊硬幣是假的，要全當資源回收處理掉。

歸仁區清潔隊長李建德表示，徐楓茹撿到金飾、舊硬幣後，已在下午2點多由班長黃輝雄陪同到歸仁派出所報案。從金飾保單可以知道，金飾應該出自關廟的銀樓，希望可以循線找到失主。

李建德說，歷年來都有區隊在整理回收物時發現到金飾、金錢等物品，每次都在出乎意料之外的地方發現，只能說民眾「藏」的功夫實在太厲害。歸仁區隊統計，此次撿到的物品有舊硬幣30餘個，3只戒指，1條金項鍊。

徐楓茹說，打開塑膠袋最先看到的是30多枚舊硬幣，有早期的一元、五元，還有日本大正時代的硬幣，都是不曾看過，覺得很有趣，但也很懷疑真假，後來又在袋子裡看到金飾盒，才想說塑膠袋裡可能都是有價值的物品。

環保局長謝世傑表示，清潔隊員做事用心，純樸，撿拾到物品總是不貪不取，台南市近半年來就有4起拾金不昧的好事，感謝同仁們的好操守，對此深感慰，也將予以獎勵。

台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市歸仁區清潔隊員徐楓茹今天上午拆廢彈簧床墊時發現古早錢幣與金飾。記者周宗禎/翻攝

塑膠袋 銀樓

延伸閱讀

新北：民眾防疫未出國 春節垃圾較去年多3成

春節運量大增八成 侯友宜送橘子慰勞清潔隊員

法定公家單位不能幫他們投保 清潔隊員自求多福

回收物夾帶鋒利玻璃瓶破口 清潔隊員踩雷險割腕

相關新聞

台南市清潔隊員又在廢棄物中發現金子 不到半年已四次

許多民眾存放金飾寶物時間一久就忘記，春節年假大掃除就當作廢棄物丟棄。台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，今天上午拆完彈簧床...

台南消防二大隊臉書考消防常識 留言可抽獎送限量公仔

台南市消防局第二救災救護大隊今天宣布，與台南市消防之友會第二辦事處等單位辦理「臺南市政府消防局第二救災救護大隊2021 ...

雲林20公噸鮮果好菜裝進2貨櫃 今啟航出口到星馬

雲林縣府上月媒合縣農會和民間農產公司合作，將出口雲林百噸蔬果至星馬。農曆年前第一波出口15公噸蔬果後，今天下午又在西螺產...

台南南化關山唯一聯外道破損多年 立委郭國文爭取改善

南化水庫上游台南市南化區關山里唯一聯外道路南179線區道，八八風災後多處崩塌損壞，歷經10多年只能修補維持通行。工務局表...

開學日為防疫 台南持續1個月入校全面量測體溫

今天全國中小學開學，台南市長黃偉哲一早就前往中西區協進國小了解校園防疫措施，提醒目前雖然國內疫情趨緩，但是防疫措施仍然要...

開學日各地警方「護童專案」 送小禮物開直播各顯神通

今天開學日，台南市各警分局紛紛加派警力到校園門口警戒、協助疏導交通，新化分局還發送目前小朋友最喜歡「鬼滅刃」文具當宣導品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。