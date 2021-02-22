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台南市清潔隊員又在廢棄物中發現金子 不到半年已四次
許多民眾存放金飾寶物時間一久就忘記，春節年假大掃除就當作廢棄物丟棄。台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，今天上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有古早年代硬幣，還有金飾與保單，立即向主管報告。徐楓茹說，如果沒看到金飾，還以為舊硬幣是假的，要全當資源回收處理掉。
歸仁區清潔隊長李建德表示，徐楓茹撿到金飾、舊硬幣後，已在下午2點多由班長黃輝雄陪同到歸仁派出所報案。從金飾保單可以知道，金飾應該出自關廟的銀樓，希望可以循線找到失主。
李建德說，歷年來都有區隊在整理回收物時發現到金飾、金錢等物品，每次都在出乎意料之外的地方發現，只能說民眾「藏」的功夫實在太厲害。歸仁區隊統計，此次撿到的物品有舊硬幣30餘個，3只戒指，1條金項鍊。
徐楓茹說，打開塑膠袋最先看到的是30多枚舊硬幣，有早期的一元、五元，還有日本大正時代的硬幣，都是不曾看過，覺得很有趣，但也很懷疑真假，後來又在袋子裡看到金飾盒，才想說塑膠袋裡可能都是有價值的物品。
環保局長謝世傑表示，清潔隊員做事用心，純樸，撿拾到物品總是不貪不取，台南市近半年來就有4起拾金不昧的好事，感謝同仁們的好操守，對此深感慰，也將予以獎勵。
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