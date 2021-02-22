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節水抗旱 台南經發局加強宣導工業區廠商節約用水

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
旱象嚴重，市長黃偉哲呼籲市民及各工業區廠商節約用水，圖為日前曾文水庫土方裸露窘況。記者謝進盛／攝影
旱象嚴重，市長黃偉哲呼籲市民及各工業區廠商節約用水，圖為日前曾文水庫土方裸露窘況。記者謝進盛／攝影

旱象嚴重，台南市水情2月25日起由減壓供水「黃燈」調整為減量供水「橙燈」，市長黃偉哲呼籲市民及各工業區廠商共體時艱，達成民生及工業節水目標。

黃偉哲表示，依中央氣象局推估，未來6個月雨量預測，降雨偏少機率仍較大，為因應未來降雨不如預期情境，市府除積極落實各項節水措施，經發局已要求自行開發柳營科技工業區、永康科技工業區、新吉工業區及樹谷園區內廠商進行自主節水，目標提升節水成效達7%以上。本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營水資源回收中心，每日可提供7790噸放流水，提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途。

經發局長陳凱凌說，穩定工業用水供應及提升用水效率是產業永續發展個關鍵因素，經發局長期輔導各園區廠商進行用水回收工作計畫，以柳營科技工業區為例，除定期委請專業人員對用水量大或回收率偏低廠商進行輔導作業，了解用水用途及消耗情形。

同時給予廠商在製程、鍋爐、冷卻及生活用水節水建議，呼籲廠商積極實現節水，避免使用自來水來供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，且於行道樹澆灌或道路洗街時一律使用回收水，提升用水效率及回收水再利用。

黃偉哲 氣象局

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