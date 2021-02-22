製糖工業轉型成文化經濟 李永得走訪北港糖廠

北港糖廠閒置逾20 年，文化部長李永得今天在立委蘇治芬陪同下，走訪北港糖廠並與地方座談，盼活化糖廠計畫可更貼近地方期待，從製糖工業轉型成文化經濟，有效帶動地方觀光。

李永得、蘇治芬和北港鎮民在建築師張玉璜導覽下走入北港糖廠時光隧道，觀看蒸汽機車庫、冷卻水池和員工澡堂等處，北港鎮民不時討論曾經在糖廠內的趣事，喚醒許多北港人的共同回憶。

李永得接受媒體聯訪時表示，糖廠曾經是台灣糖業最主要的產業，也做外銷，全國糖廠在各個地方也是承載著在地非常重要的國民記憶。所以不管是從產業發展的觀點還是地方上來講，它都是非常重要的文化資產。

李永得認為，活化糖廠可分成2個部分討論，一個是有關文資的部分，將來怎樣去協助修復再利用，文化部也已經開始啟動修復再利用調查計畫；另外，跟地方居民和台糖大家共同來討論如何活化糖廠。

蘇治芬說，北港糖廠逾百年歷史，工廠規模龐大，活化不易一次到位，因此向文化部爭取短中長程經費逐步推展，在重視場域安全及基礎史料保全的前提下，優先營造在地住民日常樂活空間，再行擴充外來訪客遊憩研習機能。