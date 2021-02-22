雲林高麗菜盛產價跌 嘉市府伸援手採購20公噸

近期高麗菜盛產價跌，嘉義市長黃敏惠日前號召採購雲林在地高麗菜，市府及各界在短時間認購約20公噸，雲林縣長張麗善今天到嘉義市政府感謝黃敏惠以實際行動支持菜農。

張麗善表示，去年底至今年初因幾波低溫，高麗菜價格上揚，菜農種植面積增加，近期因市場需求低，且氣候穩定，高麗菜豐產，價格下滑，對高麗菜農造成產銷壓力。

張麗善指出，雲林縣政府積極透過多元管道協助縣內蔬菜調節，同時攜手農民團體及農友合作行銷，已媒合銷售超過434.4公噸高麗菜，今天特地到嘉義市政府感謝黃敏惠及市府員工雪中送炭，讓菜農可以維持基本收益。

黃敏惠日前號召市府及各界響應送暖，共同採購雲林高麗菜1000箱、約20公噸，短時間內就認購完畢。嘉義市政府今天在府前廣場舉行記者會。

黃敏惠表示，雲嘉南地區是台灣穀倉，這都是農民辛勤努力的結果，現在高麗菜價格不好，請大家一起力挺農民，多認購營養價值高、新鮮又健康的高麗菜。

高麗菜農梁燦鴻表示，務農已30餘年，目前種植高麗菜面積7公頃多，去年12月高麗菜價格好的時候，產地價1公斤就有新台幣30多元，後來盛產，菜價下跌，剩不到10元，連成本都不夠，現在政府協助收購，降低農民損失。