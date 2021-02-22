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台南南化關山唯一聯外道破損多年 立委郭國文爭取改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供
台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供

南化水庫上游台南市南化區關山里唯一聯外道路南179線區道，八八風災後多處崩塌損壞，歷經10多年只能修補維持通行。工務局表示，已規畫後續施工，經費確定後與自來水公司分攤，林務局則開始進行邊坡改善，希望徹底改善了行車安全。

立委郭國文今天邀集林務局、市府工務局、自來水公司等單位及關山里長謝國男、玉山里長邱永霖會勘。

郭國文表示，179線改善已延宕10多年，市長黃偉哲任立委時也曾會勘尋求改善，但因地形地質關係，尤其是179線3K至4K間，更是邊坡陡峭持續滑動，一直無法全面性強化通行安全。而地方多次反應安全問題，甚至路況差也影響農產品之運輸。因此自前年就再次會勘，去年6月也召開過多單位的協調會。

林務局表示，去年協調會後爭取前瞻計畫經費903萬，上周已進場進行相關邊坡改善施作預計9月完工，確保坡地不因大雨沖刷導致地基流失。

工務局副局長陳世仁表示，原450萬規畫經費目前會做原有路面補強，以及考慮截彎取直，但需先進行監測以及水土保持工作，希望能避開目前地質較差地方來開闢，預計經費3900萬。

自來水公司第六區處盧烽銘處長則表示，該路段為南化水庫清淤重車必經路段，因此也會協助分攤工程所需經費。

郭國文說，179線是關山里與玉山里一千多住戶聯外道路，一旦斷路等同封村。多年來修修補補，除安全問題未能解決，也影響里內優質農產品的運輸。

台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供
台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供
台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供
台南南化關山唯一聯外南179線破損多年，立委郭國文爭取改善。圖/郭國文提供

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