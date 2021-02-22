開學日為防疫 台南持續1個月入校全面量測體溫

今天全國中小學開學，台南市長黃偉哲一早就前往中西區協進國小了解校園防疫措施，提醒目前雖然國內疫情趨緩，但是防疫措施仍然要落實，台南市各國中小為了避免春節期間人潮南北移動，防疫的風險比較大，自開學日起1個月間，實施師生入校全面體溫量測措施，希望阻絕傳染源於校外。

黃偉哲與教育局長鄭新輝一早前往協進國小，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範並抽查學生洗手步驟是否落實，提醒學生要勤洗手阻絕病毒入侵，黃偉哲並表示，雖然目前缺水，但是仍應該在省水的原則下加強洗手。

黃偉哲表示，過去一年加強校園防疫作為並宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範，使得相關透過飛沫、接觸傳染傳播的傳染病疫情均顯著降低，感染腸病毒學生人數較前(108)年同期減少6319人(下降89.69%)，感染流感學生人數較去年同期減少4902人，(下降88.77%)，藉此提醒民眾，注重個人健康衛生管理，才是防疫的上策，保護自己、造福大家。

鄭新輝表示，因應國內疫情，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校持續運作防疫小組，定期召開因應措施會議，在開學前完成防疫物資整備及校園環境消毒，防疫準備一切到位，提供師生乾淨安全的學習環境，請家長安心。

教育局提醒，針對開學後學校採取的各項防疫措施，需要請家長共同配合，可能造成民眾不便之處，希望市民能多體諒，以共同維護健康校園。也籲請家長讓孩子入校時自備口罩緊急備用，並主動關心孩子健康，上學前應自主量測體溫並登載於家庭聯絡簿，到校後，教師也會主動關心學生身體狀況，如有發燒或咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，請戴上口罩儘速就醫，落實生病不上課，並回報學校就醫診斷結果，親師生共同攜手防疫，一起守護你我健康。