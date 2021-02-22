鹽水蜂炮恢復舉辦禁群聚 黃偉哲：只有關聖帝君能看到

國內目前疫情趨緩，台南市政府決定小規模恢復鹽水蜂炮舉辦，但是近日又傳出有境外移入的個案在社區趴趴走，市長黃偉哲上午澄清，個案已經沒有傳染的疑慮，但是防疫仍然優先，所以今年的鹽水蜂炮民眾連遠觀都不行，「只有關聖帝君能夠看到」

黃偉哲上午表示，針對案943坊間有很多不實的傳聞，例如說個案有傳染力、個案曾經前往的大樓非常危險等，但這些都是錯的，個案經過檢驗IGM呈現陰性，IGG呈現陽性，就顯示應該是在入境之前就已經在菲律賓被傳染，之後已經痊癒，所以目前已經幾乎沒有傳染力，而且大樓經過清消之後，是非常安全的，要不然部立桃園醫院就根本不能開放了，事實上醫院經過清潔消毒也是非常安全的。

至於鹽水蜂炮是否繼續舉辦，黃偉哲表示，支持與反對的兩派意見都有，是政府的立場很明確，就是騎要做好防疫又要兼顧民俗，防疫第一、民俗第二。

他表示，在武廟附近集中施放，或是在鹽水國中附近集中施放，都可以接受，但最重要的是施放的時候不能夠群聚在廟、在蜂炮前面，所謂要享受離炮城的快感，「對不起今年可能沒有辦法」

他已經要求今年除了工作人員可以接近炮城施放，其他的民眾連遠觀都不行，沒有辦法接受群聚，「今年只有關聖帝君可以看到蜂炮」，其他的民眾可能要透過電視才可以看到蜂炮，或者是透過現場的直播或者是電視的報導、媒體的報導可以看到蜂炮，沒有辦法親眼去接近蜂炮，這點是要跟各位抱歉。或許明年疫情解除了、疫苗到位了，大家就不用擔心，明年就可以繼續享受蜂炮的快感。