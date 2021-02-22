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翁章梁到竹崎看高中、國小防疫 參加線上開學典禮
今天是嘉義縣各級學校開學日，縣長翁章梁上午7時分別前往竹崎高中和國小校門口歡迎同學返校，並視察學校防疫整備情形，宣導積極防疫重要性。
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣各級學校開學前已啟動校園防疫措施，2月17日至20日全面加強校園環境整理與消毒。
22日清晨7時許，翁章梁和教育處代理處長李美華分別在竹崎國小、竹崎高中門口配合防疫程序量體溫、手部消毒後，與學校教職員和志工媽媽一同在校門口歡迎同學返校開學，並為學生量體溫，以及對接送的家長宣導防疫措施。
翁章梁視察竹崎校園防疫工作，參加線上開學典禮，告訴學生學校屬於群聚場所，進入校園前一定要量體溫，記得戴口罩、勤洗手，共同守護台灣在這波疫情得來不易的幸福。
為避免群聚加大感染風險，竹崎高中去年疫情開始就已透過線上直播系統舉行線上朝會，運用科技落實校園防疫。
翁章梁說，雖疫情讓世界經濟秩序失衡，但台灣所展現的危機處理能力、成功守住疫情和國家隊實力，讓全世界看見了台灣，也讓台灣在世界的位置被重新定位。
李美華處長呼籲家長主動關心孩子的健康狀況，督促孩子養成量體溫、戴口罩和勤洗手習慣，做好自主健康管理，並配合學校的防疫措施，共同守護校園的學習環境，讓嘉義縣的孩子能夠健康成長並持續學習。
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