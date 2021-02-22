嘉市今發放可愛「虹彩小牛」提燈 戴口罩才能領

元宵節將至，嘉義市政府今年選購旅法設計師林佳葦設計「虹彩小牛」小提燈，繽紛色彩加上卡通牛呆萌造型，日前發表即受到市民熱烈期待，今天起到24日，每天下午4點起在文化公園（文化路和民族路交接口）免費發送，每天限量1000個，但強調配合防疫，民眾須戴口罩才可領取。

市府民政處長劉美鳳指出，嘉市府金牛年推出「虹彩小牛」小提燈，讓親子拿回家DIY，有趣又招財，連續3天預計將發送3000個，配合防疫措施，請市民於排隊領取小提燈時，務必戴口罩領取，未佩戴口罩將無法領取，請民眾配合。

民政處宗教禮俗科長陳惠珍表示，「虹彩小牛」小提燈是由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦設計。林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，憑著「不想做無聊的提燈」初衷，每年推出的新提燈總有令人驚喜的亮點。

「小提燈每年都很受歡迎！」陳惠珍說，去年發放當日，下午2點多就有人到場排隊，今年「虹彩小牛」以討喜卡通牛為造型，已收到許多市民回響、詢問。