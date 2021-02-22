快訊

用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

曾文水庫蓄水率只剩15% 台水：25日起嘉南地區減量供水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市今發放可愛「虹彩小牛」提燈 戴口罩才能領

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影

元宵節將至，嘉義市政府今年選購旅法設計師林佳葦設計「虹彩小牛」小提燈，繽紛色彩加上卡通牛呆萌造型，日前發表即受到市民熱烈期待，今天起到24日，每天下午4點起在文化公園（文化路和民族路交接口）免費發送，每天限量1000個，但強調配合防疫，民眾須戴口罩才可領取。

市府民政處長劉美鳳指出，嘉市府金牛年推出「虹彩小牛」小提燈，讓親子拿回家DIY，有趣又招財，連續3天預計將發送3000個，配合防疫措施，請市民於排隊領取小提燈時，務必戴口罩領取，未佩戴口罩將無法領取，請民眾配合。

民政處宗教禮俗科長陳惠珍表示，「虹彩小牛」小提燈是由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦設計。林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，憑著「不想做無聊的提燈」初衷，每年推出的新提燈總有令人驚喜的亮點。

「小提燈每年都很受歡迎！」陳惠珍說，去年發放當日，下午2點多就有人到場排隊，今年「虹彩小牛」以討喜卡通牛為造型，已收到許多市民回響、詢問。

她說，賦予時尚的簡單線條，純白為底色，以簡潔可愛圖案為主題，搭配如糖果般繽紛的色彩，閃亮大眼睛，搭配上粉色牛鼻子，刻意放大牛頭與粗粗牛腳，讓小牛看起來很萌。另虹彩小牛設計關節連接，牛腳可前後擺動，在夜間點燈後繽紛閃亮，吸睛度爆表！

嘉義市長黃敏惠表示，今起連續三天，每天下午4點起在文化公園發放1000個「虹彩小牛」提燈，讓親子拿回家DIY，為配合防疫，民眾須戴口罩才可領取。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，今起連續三天，每天下午4點起在文化公園發放1000個「虹彩小牛」提燈，讓親子拿回家DIY，為配合防疫，民眾須戴口罩才可領取。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府今起連續三天，每天下午4點起在文化公園，發放1000個「虹彩小牛」小提燈。記者卜敏正／攝影

口罩 花燈

延伸閱讀

自己燈籠自己做 王婉諭呼籲不要再發放小提燈

搭迴遊阿罩霧專車 憑券送限量台灣燈會活力牛小提燈

領不到台中元宵限量牛年小提燈？市府開放網路下載DIY

台中市牛年小提燈網路下載 親子共享手作樂趣

相關新聞

嘉市今發放可愛「虹彩小牛」提燈 戴口罩才能領

元宵節將至，嘉義市政府今年選購旅法設計師林佳葦設計「虹彩小牛」小提燈，繽紛色彩加上卡通牛呆萌造型，日前發表即受到市民熱烈...

新增反光標誌 台南市消防車500公尺遠就看得到

為增加消防車行車安全，台南市消防車本月起黏貼反光標識，72輛各式水箱消防車都完成黏貼，消防局今天說，設有反光標識的消防車...

寒假結束今開學了！白河警一早護童保安全

高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」，在轄區21所國小門口與學校校長、老師及導護志工媽媽們，一...

一個勝選各自表述 後壁農會選情渾沌

基層農會農事小組長及會員代表昨完成改選，台南市後壁區農會非當權派評估，掌握過半會員代表席次，將入主農會。不過，農會當權派...

觀護協會拉一把…車手少年回頭 就業自力

17歲小泉國中時成績優異，不服父親權威管教，高中受同儕影響蹺課、逃家在台北當詐騙車手被捕，交雲林少年法庭保護管束，經觀護...

乘船改乘車 「水庫女孩」上學花50分鐘

曾文水庫乾涸，改變嘉縣民眾生活，有國中生平日搭船再轉車到校，因乾涸無法行船，得乘車翻山越嶺，至少一小時才能到校。大埔國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。