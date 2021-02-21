投票率逾9成 台南下營農會選舉強力動員結果恐翻盤
台南市基層農會今天進行農會會員代表、農事小組長選舉，農業局統計，全市平均投票率近5成，選情競爭激烈的下營區農會投票率更達91.45％，居全市各農會之冠，選舉結果，因關鍵的會員代表席次落後非當權派，未來農會恐變天。
根據農台南市政府業局資料顯示，這次全市農會會員共11萬1732人，共選出農事小組長472人及會員代表1347人，從上午9點投票至下午2點進行投票，其中東山區農會因當地迎佛祖廟會，投票順延至下午3點。
農業局傍晚統計，平均投票率為49.8％，以下營區91.45％最高，龍崎區85.49％次之，官田區81.62％第三，新化區也有80.98%，都是競爭激烈農會，過程未發生重大違規事件。10家農會會員代表同額競選，為新市、善化、大內、六甲、楠西、柳營、南化、七股、山上、左鎮區農會。
下營農會總幹事黃冠霖晚間坦言，45席會員代表中，僅掌握19席，相較對手26席，仍差7席，連任之路渺茫。
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