為火災及身障貧戶修屋 南市做工行善團玉井嘉義開工

台南市勞工局做工行善團年後繼續做公益，今天前往玉井區及嘉義市為弱勢者修繕房舍，希望讓弱勢朋友有安心落腳居處。

玉井區江姓火災戶，夫妻倆靠打零工的微薄工資維生，還要照顧祖母及兩名年幼子女，為列冊中低收入戶，無力負擔龐大重建費用，日前火災後，全家僅能生活在未嚴重損壞房間，鐵工志工們為讓案家不再擔心屋頂漏水，農曆過年前將屋頂修補完工。昨先由電氣志工進行電線配置施工，今天由泥水志工進行牆壁及地面的粉刷與磁磚補修施工，大台南總工會理事溫金輝也提供志工午餐替志工們加油打氣。

嘉義市東區羅姓案主領有極重度身障手冊，長期洗腎，依靠每月1萬多元的低收與身障津貼維持生活，房屋因多處蟻害，木質地板與梁柱結構嚴重受損，屋頂鐵皮年久失修漏水，日前已進行木板腐蝕防蟲施工。另戶西區吳姓案主為獨居瘖啞人士，靠每月1萬多元低收及身障津貼，並撿拾資源回收補貼家用，屋頂鐵皮老舊遇雨會漏水，家中亦有多處需整修。台南市勞工局做工行善團，今天也前往協助修繕。

勞工局長王鑫基表示，弱勢房屋修繕服務不因區域而設限，感謝做工行善團專業志工團隊，願意耗時費力替弱勢服務，從102年起做到現在未曾中斷，讓弱勢家庭也能有個安心居住環境。