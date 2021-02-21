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嘉義縣農會今改選 梅山朴子農會現任掌權派大勝

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣17鄉鎮市農會農事小組長及會員代表改選，今天上午9時至下午3時投票，共計7萬2167名農會會員，選出327席農事小組長、733席會員代表。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣17鄉鎮市農會農事小組長及會員代表改選，今天上午9時至下午3時投票，共計7萬2167名農會會員，選出327席農事小組長、733席會員代表。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣17鄉鎮市農會農事小組長及會員代表改選，今天上午9時至下午3時投票，共計7萬2167名農會會員，選出327席農事小組長、733席會員代表，選情最激烈的梅山和朴子農會皆由現任總幹事派系勝出，各農會後續各選9席理事、3席監事，由新理事會聘總幹事。

17鄉鎮市農會只有義竹鄉藍營掌控，餘16個農會綠營掌控，會員代表837候選人搶733席，農事小組長374候選人搶327席，其中梅山、朴子及大林等3鄉鎮市農會總幹事出現選戰。

選情最激烈的梅山農會選舉，被視為鄉長選戰延長賽，總幹事黃世裕面對鄉長林俊謀，推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰，林俊謀推29人，黃世裕推33人，搶45席會員代表。

開票結果，以現任總幹事黃世裕為首的掌權派以32票大勝對手13票，連任基本上沒有懸念，黃也感謝鄉親對農會的信任，並表示農會是屬於農民的，「選舉已經結束」。

另，朴子農會應選45席會員代表，前總幹事黃純真推市民代表會秘書呂文皓，挑戰立委陳明文支持的現任總幹事田志強；投票結果，掌權派占優勢，拿下29席，在野派只拿到16席。

農業處表示，17家基層農會開票結果共選出會員代表731人、農事小組長326人，平均投票率52.95%，投票率最高為梅山鄉農會82.47%，最低為六腳鄉農會37.12%；小插曲是，新港鄉有農民帶身分證去投票時，發現戶籍地竟不在新港，被取消選舉資格。

2月21日投票完成後，嘉義縣各基層農會3月2日至3月5日將召開會員代表大會，選出農會理事、監事及上級會員代表；3月10日至3月15日召開理事會及監事會，選出理事長並聘任總幹事及選出常務監事。

另外，嘉義縣農會3月23日將召開會員代表大會，選出縣農會理事、監事及全國農會會員代表；3月31日召開理事會及監事會，選出理事長並聘任總幹事及選出常務監事。

梅山鄉農會選舉是鄉長選戰延長賽，總幹事黃世裕面對鄉長林俊謀，推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰。圖／取自黃世裕臉書
梅山鄉農會選舉是鄉長選戰延長賽，總幹事黃世裕面對鄉長林俊謀，推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰。圖／取自黃世裕臉書
梅山鄉農會選舉是鄉長選戰延長賽，鄉長林俊謀推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽，挑戰總幹事黃世裕。圖／取自林俊謀臉書
梅山鄉農會選舉是鄉長選戰延長賽，鄉長林俊謀推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽，挑戰總幹事黃世裕。圖／取自林俊謀臉書

投票率 嘉義

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