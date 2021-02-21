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台南百歲人瑞慶生 黃偉哲信守承諾親自祝壽

中央社 / 台南21日電

台南市左鎮區的阿嬤楊洪梅葉明天將滿100歲，近50名家族成員今天幫她慶生，台南市長黃偉哲也信守3年前承諾前往祝壽，讓她很驚喜，黃偉哲說，不會忘記對市民的每個承諾。

台南市政府社會局指出，楊洪梅葉出生於民國10年，育有4子2女，過去與先生一起務農，含辛茹苦將6名子女拉拔長大，如今四代同堂，子女各個事業有成，還有17名孫子和15名曾孫，目前與三子同住，家族氣氛和樂，今天的慶生會共有近50名家族成員出席。

黃偉哲與阿嬤的家人一起唱生日快樂歌，並牽起阿嬤的手切蛋糕，阿嬤對於黃偉哲信守承諾到訪祝福感到驚喜，滿臉笑意向黃偉哲表達感謝。

黃偉哲表示，他3年前到訪左鎮區時曾向阿嬤承諾，在阿嬤滿百歲時會親自來為阿嬤祝壽，得知阿嬤的家人今天辦慶生，於是親自來致意。

他說，就任以來一直感謝市民的託付及期許，也不忘對市民的每一個承諾，除了來祝福阿嬤，也希望透過這樣親訪的機會，讓阿嬤能感受到市府對長輩的敬重與關懷，也讓阿嬤在眾人的祝福與慶賀中，度過溫馨愉悅的百歲壽誕。

社會局長陳榮枝表示，台南市65歲以上老年人口數共30萬9000多人，占全市人口逾16.5%，市府長期推動老人福利服務，也透過社區長青學苑的開設及銀髮衣缽相傳計畫的推廣，協助長者活躍老化，盼達到高齡友善城市目標。

黃偉哲 老年人口

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