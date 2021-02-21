影／水庫女孩枯水期遇大麻煩 乘船變專車到府接送

「水庫女孩」劉柔均今年14歲，家住曾文水庫旁的一個小村莊，就讀嘉義縣大埔國中小一年級，是村裡唯一一個國中生，校長形容他積極上進，希望他能夠繼續升學發展，但交通問題成為最大阻力。

劉柔均小學起，自永樂村的埔頂碼頭搭鄉公所交通船，橫越水庫到大埔情人公園碼頭，再搭校車到校，路程約20分鐘，去年12月起，曾文水庫進入枯水期，船隻停駛，校車「到府接送」，山路崎嶇顛頗，一趟得花上50分鐘，同學都稱她「水庫女孩」，但她從不喊苦。

「最辛苦的其實是司機」，早上六點半要到柔均家門口接送，五點半就要起床，確保學生能在早上七點準時到校，山路崎嶇，「連自己都會頭暈」，司機表示，柔均住的方向跟其他需校車接送的學生方向不一樣，「校車往往成一人專車」。

大埔國中小校長林子欽表示，往年曾文水庫會將水資源調往南化和烏山頭水庫，做補充用，往年約2月會進入枯水期，但今年提前12月即進入枯水期，是他擔任校長以來看過「最嚴重的一次」。

大埔國中小校長林子欽表示，柔均從小就通車，也習慣這種模式，目前與爸爸和奶奶住在曾文水庫旁永樂村埔頂，家裡希望未來能夠回家幫忙家務，不要再舟車勞頓。

但林子欽表示劉柔均從小天資聰穎，「是他在偏鄉帶過最聰明、乖巧的學生」，曾代表嘉義縣參加全國科學競賽，獲得優異的成績，如果有機會希望她能繼續升學，最好是能讀到大學，再回鄉服務。

大埔國中小目前共9班、82名學生，平均一個班約10名學生，除了住在附近的，更有從阿里山鄉茶山、新美部落就學的學生，因為路途遙遠，校方多鼓勵學生住校。