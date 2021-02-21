台南基層農會選舉出爐 後壁下營新化農會恐變天

基層農會選舉今進行投票，選舉結果更牽動農會當權派與非當權派勢力消長，據知，包括下營、後壁、新化農會，因當權派會員代表掌握居下風， 將牽動後續農會總幹事、理事長、常務監事「三巨頭」選情，恐面臨變天。

台南市這次在33席農會總幹事中，市農會、善化區農會、官田區農會、龍崎區農會及左鎮區農會等5位總幹事屆齡退休或不續任，有42人完成登記手續，經資格審查後，36人符合資格，投票從上午9點投票，下午2點截止，其中東山區農會因當地迎佛祖廟會，投票順延至下午3點。

包括下營、後壁、新化、將軍、佳里、學甲等區，皆有兩派人馬爭搶席次，競爭相當激烈，下午開票結果，下營、後壁、新化農會當權在會員代表都居劣勢，不利後續農會三巨頭選舉，現任農會總幹事寶座恐翻盤。

據知，台南市各農會預計3月2日至5日舉行農會代表大會，3月10日至15日選出農會總幹事、理事長、常務監事三巨頭。